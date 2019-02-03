Kiev'de 'yeni kilisenin' dini lideri Metropolit Yepifaniy törenle göreve başladı

© Sputnik / Sergey Pyatakov Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret

Ukrayna televizyonunda naklen yayınlanan törende Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve eşi ve hükümet üyeleri, ayrıca mart devlet başkanlığı görevine aday olan Yuliya Timoşenko katıldı.

Törende Ukrayna'nın diğer dini kuruluşlarının temsilcileri, ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nden Metropolit Emmanuil de hazır bulundu. Kiev Patriği Filaret ise sağlık nedenlerinden dolayı törene katılamadı.

Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün 40. yaş jübilesini kutlayan Yepifaniy'in ‘bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ilk dini lideri olma gibi tarihi bir misyonu üstlendiğini' yazdı.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.