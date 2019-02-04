‘İtalya, AB’nin Guaido’yu tanımaya yönelik açıklamasını engelledi’

Avrupa Birliği’nin (AB), Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido’yu tanımaya yönelik açıklamasını İtalya’nın engellediği belirtildi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Venezüella, AB’yi sömürgecilerle karşılaştırdı

Sputnik'e konuşan Brüksel'deki diplomatik bir kaynak "Elimdeki bilgiye göre, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerindeki AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen gayriresmi toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Venezüella'da yeni başkanlık seçimler düzenlenmezse AB'nin Guaido'yu tanıyacağı yönünde yapacağı açıklamayı İtalya veto etti" dedi.

Kaynağa göre, İtalya'nın vetosu sonucunca AB ile Uruguay arasında Venezüella konulu, bakanlar düzeyinde ilk uluslararası temas toplantısının 7 Şubat'ta Montevido'da gerçekleştirilmesi kararı açıklandı.

Gözlemcilere göre de AB'nin Venezüella açıklamasıyla ilgili durum, Blok içinde dış politika konusunda birlik olmadığını bir kez daha gösteriyor.