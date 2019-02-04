Eski Ukraynalı bakan: Kiev Batı tarafından aldatıldı, sorunlarımızla bir başımıza kaldık

Eski Ukrayna Ulaştırma ve İletişim Bakanı Yevgeniy Çervonenko, Batı’nın Ukrayna’yı aldattığını ve ülkesinin bu nedenle sorunlarla boğuştuğunu açıkladı.

Ukrayna’da yayın yapan '112 Ukrayna' adlı televizyon kanalına mülakat veren Çervonenko, Ukrayna’nın Avrasya Ekonomik Birliğine katılmamış olmasından üzüntü duyduğunu da ifade etti.

Çervonenko şu ifadeleri kullandı: "Bizi aldattılar. Siyasi bir çalkantı içinde Avrupa’ya, NATO’ya başvuruyoruz. Ancak tek başımıza, sorunlarımızla baş başa kaldık. Avrasya Ekonomik Birliği’ne de girmedik. Ama bizi AB ve NATO’ya da almıyorlar. Yakında orada olacağımızı (AB ya da NATO üyesi olacağımızı) söylemeleri gevezelikten başka bir şey değil."

Çervonenko, Batılı ülkelerin Ukrayna’yı 'Doğu’ya karşı kışkırtıcı' olarak kullandığını ekledi.

Ukrayna, 2014’deki Maydan protestolarından beri büyük bir istikrarsızlık içinde bulunuyor. Kiev ekonomik reformlar yapmaya çalışıyor, IMF’den yurttaşlarının refahı için olduğunu ileri sürdüğü krediler alıyor, dış borçlar yükseliyor; ortak yaşam ve konut giderleri artıyor, ancak ücretler ve sosyal güvenceler en düşük seviyede kalmaya devam ediyor.