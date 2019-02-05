Macaristan: Türk Akımı’na katılmaya hazırız

Konkoly, bugünkü basın brifinginde, "Macaristan, gaz güzergahların çeşitlendirilmesine ilgi duyuyor. Bugün Rus gazı Macaristan'a doğudan geliyor ama biz güneyden (Türk Akımı) de gazın sevkiyatına ilgi duyuyoruz" diye açıkladı.
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
"Farklı bir güzergah, çeşitlendirme anlamına gelir. Eğer Bulgaristan ve Sırbistan kısımları inşa edilirse Macaristan gaz alımına hazır" diyen Konkoly, ülkesinin Türk Akımı için gerek altyapıyı hazırladığına işaret etti.
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