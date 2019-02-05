Romanya Başbakanı Dancila'dan AB'ye çifte standart suçlaması

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Avrupa'da bulunan üyelerine çifte standart uyguladığını belirterek, "Fransa'da Sarı Yelekler'in protestolarında neler olduğunu gördük. Kimse, Avrupa Parlamentosu'na (AP) gelip de Fransa hakkında karar çıkartılmasını istemedi. Bu çifte standarttır" dedi.

Politico adlı haber sitesine Bükreş'te röportaj veren Dancila, AB liderlerinin, ülkesindeki yolsuzluk ve hükümet karşıtı protestolara ilişkin çifte standartla yaklaştığı değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Romanya'nın Başbakanı Dancila, Fransa'da Sarı Yelekler'in protestolarında şiddet uygulandığına ancak Avrupa liderlerinin buna sessiz kaldığına işaret etti.

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"Romanya'nın, başka ülkelerin yaptığını yapmasına izin verilmiyor" diyen Dancila, "Fransa'da Sarı Yelekler'in protestolarında neler olduğunu gördük. Kimse Avrupa Parlamentosuna gelip de Fransa hakkında karar çıkartılmasını istemedi. Bu çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere adil davranılmadığını savunan Dancila, ülkesinin ve Bulgaristan'ın yolsuzlukla mücadeleye ilişkin İş Birliği ve Denetleme Mekanizması'nı imzalamasının zorunlu tutulduğunu belirterek, "Hollanda, Fransa ve Almanya'da da yolsuzluk var. Kimse bu ülkelere benzer bir mekanizma imzalamayı zorunlu tutmuyor" dedi.

Romanya son dönemlere AB Komisyonu ve AP tarafından yolsuzluk konularına ilişkin eleştiriye maruz kalmış, liberal demokrasiden uzaklaşmakla suçlanmıştı.