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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    Theresa May'den Kuzey İrlanda'da 'sınır' sözü

    © REUTERS /
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May İrlanda adasına barışı getiren Hayırlı Cuma Anlaşması'na bağlılığını teyit ederek, adaya fiziki sınır getirmeyecek bir Brexit sözü verdi.

    Brexit
    © REUTERS / Toby Melville
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    Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından verdiği geniş tabanlı diyalog sözü kapsamında Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ı ziyaret eden May, burada yaptığı konuşmada, adaya barış getiren Hayırlı Cuma Anlaşması'na bağlılığını yineledi.

    "Bugün burada büyük Kuzey İrlanda halkına ve içerdiği bütün köken ve geleneklere, Belfast/Hayırlı Cuma Anlaşması'na, devamı olan St Andrew ve Stormont House anlaşmaları ile mutlak nitelikteki ilkelerine, benim ve bütün İngiltere'nin bağlılığını teyit etmek için bulunuyorum" diyen May, bu anlaşmalarla şekillenen sürecin İrlanda adasına barışı getirdiğini vurguladı.

    İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde Kuzey İrlanda'nın kilit konumuna dikkati çeken May, "Amacım Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınıra dönülmemesine yönelik sarsılmaz kararlılığımı teyit etmektir" diye konuştu.

    İrlanda adasında şiddetin bütünüyle ortadan kalmadığını ancak bir zamanlar hayal bile edilemeyecek kadar azaldığını anlatan May, "Bazı topluluklar arasında bölünmüşlükler var ancak çoğu insan, buna genç nesil dahil, her geçen gün bu bölünmeleri bir yana bırakıp ortak bir gelecek inşa etmeye daha fazla ilgi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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    AB ile vardığı Brexit Anlaşmasının İngiliz parlamentosunda Kuzey İrlanda ile ilgili "tedbir maddesi" nedeniyle reddedildiğini hatırlatan May, şimdiki amacının AB ile görüşerek bu maddede değişikliğe gidilmesi olduğunu söyledi.

    MAY, BRÜKSEL'E GİDİYOR

    İngiliz parlamentosu 15 Ocak'ta yapılan oylamada May'in Brexit anlaşmasını "tarihi" diye nitelendiren bir farkla, 202'ye karşı 432 oyla reddetmişti. May, toplumun bütün kesimleri ile geniş tabanlı bir diyalog süreci başlatarak Brexit sürecindeki sonraki adımları belirleyeceğini açıklamıştı.

    Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamada da Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

    Perşembe günü Brüksel'e gidecek olan May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği (AB), İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa, İngiltere, İrlanda
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