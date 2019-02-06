Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

Macron daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
La France regarde l’Histoire en face.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2019
Comme je m’y suis engagé, dans les prochaines semaines, la France fera du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien.https://t.co/NjGIO3LDrZ
'ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİM'
Macron Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediğini de ifade etti.
Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.
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