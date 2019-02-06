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17:11 06 Şubat 2019
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    Papa Francesco

    Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı

    © REUTERS / Max Rossi
    Avrupa
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    Çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından Papa Francis, rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını ilk kez kamu önünde kabul etti.

    Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez kamu önünde kabul etti.

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
    Papa, yazdığı mektupta ‘cinsel taciz vahşetini’ kınadı: Kilisede ne çok pislik var
    Papa Francis, Katolik kilisesi rahiplerinin ve piskoposların rahibelere cinsel tacizlerinin halen süregelen bir problem olduğunu kabul ederek, bunun önüne geçmek için daha çok tedbir alınması gerektiğini söyledi.
    Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan'a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Papa Francis, bazı rahibelerin seks kölesi olarak kullanıldığını itiraf etti.

    ‘BU SEBEPTEN DOLAYI BİRÇOK RAHİBİ AÇIĞA ALDIK'

    Bir gazetecinin geçen hafta Vatikan'ın aylık dergisinde kilisede rahibelerin taciz edildiği şeklindeki bir makalenin yer aldığını hatırlatması üzerine Papa Francis, "Bunu yapan rahiplerin, hatta piskoposların olduğu gerçek. Sizin de bunun farkında olmanız sebebiyle bunun halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı birçok rahibi açığa aldık" dedi.

    Papa Francis
    © REUTERS / Dylan Martinez
    Papa Francis söz verdi: Cinsel istismar suçlamalarının üzeri kapatılmayacak, kim olursa olsun üzerine gidilecek
    Papa, "Daha çok şey yapmamız mı lazım. Evet. Bu konuda irade sahibi miyiz? Fakat biz halen yola girdik" dedi.

    ‘BENEDİCT, DİNİ AST ÜST DÜZENLEMESİNİ İLGA ETTİ'

    Papa Francis, Benedict'in 2005 yılında papa seçildiği zaman kadınların seks kölesi olmasının temelini oluşturan dini ast üst düzenlemesini ilga ettiğini, o zaman kardinal olan Ratzinger'in kadınların cinsel tacize uğradığı bu düzeni soruşturmak istediğini ancak engellendiğini söyledi.

     

    #METOO KAMPANYASINA RAHİBELER DE KATILDI

     

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
    Papa Francis'e göre, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının nedeni 'ruhsal yarıklar' ve 'varoluşsal boşluk'
    ABD'de tacize uğrayan kadınların #MeToo (#BenDe) kampanyasına son zamanlarda rahibeler de katıldı. Kadınlar Kilise Dünyası dergisinde, rahibelerin hamile rahibeleri çocuklarını aldırmaya zorladığı ya da rahibelerin doğurduğu çocukları tanımayı reddettikleri belirtilmişti.

    500 bin rahibenin üyesi bulunduğu Uluslararası Union Superios General Derneği, üyelerine taciz olaylarını haber verme çağrısı yapmıştı.

    Papa Francis ise, İrlanda'da Knock'ta düzenlenen bir ayinde "Çocuk tacizi için Tanrı'nın affını diliyorum" demişti.

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    Etiketler:
    piskopos, rahibe, rahip, seks, taciz, Superios General Derneği, Katolik Kilisesi, Birleşik Arap Emirlikleri
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