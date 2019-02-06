Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez kamu önünde kabul etti.
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan'a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Papa Francis, bazı rahibelerin seks kölesi olarak kullanıldığını itiraf etti.
‘BU SEBEPTEN DOLAYI BİRÇOK RAHİBİ AÇIĞA ALDIK'
Bir gazetecinin geçen hafta Vatikan'ın aylık dergisinde kilisede rahibelerin taciz edildiği şeklindeki bir makalenin yer aldığını hatırlatması üzerine Papa Francis, "Bunu yapan rahiplerin, hatta piskoposların olduğu gerçek. Sizin de bunun farkında olmanız sebebiyle bunun halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı birçok rahibi açığa aldık" dedi.
‘BENEDİCT, DİNİ AST ÜST DÜZENLEMESİNİ İLGA ETTİ'
Papa Francis, Benedict'in 2005 yılında papa seçildiği zaman kadınların seks kölesi olmasının temelini oluşturan dini ast üst düzenlemesini ilga ettiğini, o zaman kardinal olan Ratzinger'in kadınların cinsel tacize uğradığı bu düzeni soruşturmak istediğini ancak engellendiğini söyledi.
#METOO KAMPANYASINA RAHİBELER DE KATILDI
500 bin rahibenin üyesi bulunduğu Uluslararası Union Superios General Derneği, üyelerine taciz olaylarını haber verme çağrısı yapmıştı.
Papa Francis ise, İrlanda'da Knock'ta düzenlenen bir ayinde "Çocuk tacizi için Tanrı'nın affını diliyorum" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)