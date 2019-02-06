AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Brexit için plansız hareket edenlere: Cehennemdeki özel yerinizi merak ediyorum

Tusk ile İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Tusk, ‘Londra'da başbakan ve muhalefet liderinin tutumu nedeniyle' bunun mümkün olmayacağına dikkati çekerek, halihazırda en önemli konunun anlaşmasız ayrılığı engellemek olduğunu vurguladı.
‘AB, YENİ TEKLİFTE BULUNMAYACAK'
AB üyesi ülkelerin ayrılık anlaşması ve gelecekte ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonda mutabık kaldığının altını çizen ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını ifade eden Tusk, "AB üyesi 27 ülke yeni teklifte bulunmayacak" dedi.
Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde ‘kördüğümü' çözmek için yeni öneriler getirmesini beklediğini aktardı.
‘YİNE DE ANLAŞMASIZ AYRILIK İÇİN HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR'
Tusk, "Ellerinde AB'den sorunsuz biçimde nasıl çıkacaklarına dair bir plan taslağı dahi olmadan Brexit'i destekleyenler için cehennemde ayrılmış özel yerin neye benzediğini merak ediyorum" dedi.
I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.— Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019
‘İNGİLTERE'DEKİ İSTİKRARSIZLIK TEDBİR MADDESİNE İHTİYACI GÖSTERİYOR'
İrlanda Başbakanı Varadkar ise olumlu bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "AB'nin 28 üyesi tarafından onaylanan ayrılık anlaşması en iyi anlaşma" diye konuştu.
Varadkar, AB'nin İngiltere ile gelecekteki ilişkileri görüşmeye hazır olduğunu ancak Londra'daki gelişmeler ve Brexit tarihinin yaklaşması nedeniyle anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıkların yoğunlaşması gerektiğine dikkati çekti.
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