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17:10 06 Şubat 2019
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    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk

    AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Brexit için plansız hareket edenlere: Cehennemdeki özel yerinizi merak ediyorum

    © REUTERS / Eric Vidal
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'e ilişkin birlik üyelerinin yeni teklifte bulunmayacağını açıkladı. Tusk, "Ellerinde AB'den sorunsuz biçimde nasıl çıkacaklarına dair bir plan taslağı dahi olmadan Brexit'i destekleyenler için cehennemde ayrılmış özel yerin neye benzediğini merak ediyorum" dedi.

    Tusk ile İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Brexit
    © REUTERS / Toby Melville
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    İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 50 gün kaldığına işaret eden Tusk, gerek Avrupa'da gerekse İngiltere'de hala birçok kişinin Brexit kararından vazgeçilmesini tercih ettiğini söyledi.

    Tusk, ‘Londra'da başbakan ve muhalefet liderinin tutumu nedeniyle' bunun mümkün olmayacağına dikkati çekerek, halihazırda en önemli konunun anlaşmasız ayrılığı engellemek olduğunu vurguladı.

    ‘AB, YENİ TEKLİFTE BULUNMAYACAK'

    AB üyesi ülkelerin ayrılık anlaşması ve gelecekte ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonda mutabık kaldığının altını çizen ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını ifade eden Tusk, "AB üyesi 27 ülke yeni teklifte bulunmayacak" dedi.

    Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde ‘kördüğümü' çözmek için yeni öneriler getirmesini beklediğini aktardı.

    ‘YİNE DE ANLAŞMASIZ AYRILIK İÇİN HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR'

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    AB için önceliğin, Hayırlı Cuma Anlaşması'na göre Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek ve barış sürecini sürdürmek olduğunu kaydeden Tusk, AB ve İngiltere arasında anlaşma sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını ancak yine de anlaşmasız ayrılık için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

    Tusk, "Ellerinde AB'den sorunsuz biçimde nasıl çıkacaklarına dair bir plan taslağı dahi olmadan Brexit'i destekleyenler için cehennemde ayrılmış özel yerin neye benzediğini merak ediyorum" dedi.

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    İrlanda Başbakanı Varadkar ise olumlu bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "AB'nin 28 üyesi tarafından onaylanan ayrılık anlaşması en iyi anlaşma" diye konuştu.

    İngiltere / AB / Brexit
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı engellemeyi amaçlayan tedbir maddesini hiçbir zaman kullanmak istemediklerini ifade eden Varadkar, "Ancak İngiliz siyasetindeki istikrarsızlık yasal bir güvenceye neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

    Varadkar, AB'nin İngiltere ile gelecekteki ilişkileri görüşmeye hazır olduğunu ancak Londra'daki gelişmeler ve Brexit tarihinin yaklaşması nedeniyle anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıkların yoğunlaşması gerektiğine dikkati çekti.

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    Etiketler:
    Hayırlı Cuma Anlaşması, Brexit, AB, Leo Varadkar, Theresa May, Donald Tusk, Kuzey İrlanda, İrlanda, Londra, İngiltere, Avrupa
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