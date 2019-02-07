‘Yunanistan, Türk Akımı dışında başka gaz projelerine de katılmaya hazır’

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Türkiye ile enerji işbirliğini genişletmek ve Türk Akımı projesinin uygulanmasına katılmak istediğini söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Yuriy Kvaşin, Sputnik'e verdiği röportajda Yunanistan'ı Türk Akımı projesine katılmaya zorlayan nedenleri anlattı.

Kvaşin, Yunanistan’ın uzun zamandır Balkanlar’da büyük bir gaz merkezi haline gelmeye çalıştığını ve katılmak istediği çok sayıda proje olduğunu belirterek, “Bunlar, Trans-Adriyatik boru hattı projesi, yani Azerbaycan’dan Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve sonra Adriyatik Denizi’nin dibinden İtalya topraklarına kadar gaz tedariki projesi. İsrail ve Kıbrıs gazının AB ülkelerine tedariki projesi, ve nihayet Rusya ve Türkiye’nin inisiyatifindeki Türk Akımı projesine dahil olma çabaları" dedi.

Yuri Kvaşin, Yunanistan’ın ekonomik nedenlerle bu gaz projelerine katılmak istediğini vurgulayarak, “Yunanistan daha önce olduğu gibi ekonomik olarak oldukça zor durumda ve bazı gelir kaynakları bulması gerekiyor. Gaz tranzitinden elde edilecek gelir bu kaynaklardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak uzman, Yunanistan dışında Türk Akımı gazının taşınabileceği başka potansiyel yollar olduğunu da kaydederek sözlerini şöyle tamamladı: “Örneğin, Bulgaristan üzerinden bir hat açılabilir ve daha sonra diğer Balkan ülkeleri üzerinden orta Avrupa ülkelerine ulaştırılabilir. Burda şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Hem Türk hem de Rus tarafı için hangi seçenek daha tercih edilebilirdir?”