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05:33 07 Şubat 2019
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    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç

    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç, ülkesinde yaşananları 'yasallaşmış terör' olarak niteledi

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Avrupa
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    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 2014 yılından itibaren bugüne dek Ukrayna'da yaşananların 'yasallaşmış terör' olduğunu ve bunun tüm dünya için tehlike oluşturduğunu belirtti.

    Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç
    © Sputnik / Sergey Pivovarov
    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e 13 yıl hapis
    Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Yanukoviç, 5 yıl boyunca ve şu anda Ukrayna'da yaşananları, Kiev yönetiminin kendi halkına uyguladığı 'yasallaşmış terör' olarak niteledi.

    'DEMOKRASİYLE İLGİSİ YOK'

    Yanukoviç, "5 yıl boyunca ve maalesef bugün Ukrayna'da yaşananlar için şunu söylemek isterim: Bu, Ukraynalı vatandaşlara uygulanan yasallaşmış terördür. Bu iktidar böyle bir ideolojiye sahip. Doğal olarak, bunun demokrasiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

    'UKRAYNA'DAKİ AŞIRICILIK TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR'

    "Günümüz Ukrayna'sının kahramanlarının pogrom düzenleyenler olması ve Yahudi karşıtları ile radikallerin popüler kişilikler haline gelmesi üzücü. Gençlik, bunları görüyor ve örnek alıyor. Çok tehlikeli bir durum" diye devam eden Yanukoviç, Ukrayna'daki aşırıcılığın sadece ülke için değil tüm dünya için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Yanukoviç: Donbass’a özerklik tanınması konusu referandumla çözülmeli
    21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmiş, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

    Şubat 2014'te ise Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almış ve Yanukoviç can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya sığınmıştı.

    Mayısta yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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    Etiketler:
    Nikolay Azarov, Viktor Yanukoviç, Pyotr Poroşenko, Ukrayna
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