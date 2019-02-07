Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç, ülkesinde yaşananları 'yasallaşmış terör' olarak niteledi

'DEMOKRASİYLE İLGİSİ YOK'
Yanukoviç, "5 yıl boyunca ve maalesef bugün Ukrayna'da yaşananlar için şunu söylemek isterim: Bu, Ukraynalı vatandaşlara uygulanan yasallaşmış terördür. Bu iktidar böyle bir ideolojiye sahip. Doğal olarak, bunun demokrasiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
'UKRAYNA'DAKİ AŞIRICILIK TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR'
"Günümüz Ukrayna'sının kahramanlarının pogrom düzenleyenler olması ve Yahudi karşıtları ile radikallerin popüler kişilikler haline gelmesi üzücü. Gençlik, bunları görüyor ve örnek alıyor. Çok tehlikeli bir durum" diye devam eden Yanukoviç, Ukrayna'daki aşırıcılığın sadece ülke için değil tüm dünya için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.
Şubat 2014'te ise Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almış ve Yanukoviç can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya sığınmıştı.
Mayısta yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)