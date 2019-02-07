Melenchon: Fransa Guaido'yu desteklerse, bir Sarı Yelekler lideri de kendisini cumhurbaşkanı ilan edebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu resmen tanıma kararı, Fransız vekil Jean-Luc Melenchon'un tepkisini çekti. Fransız siyasetçi, bu kararın Sarı Yelekler liderinin kendisini Fransa'nın meşru yöneticisi ilan etmesi gibi olduğunu' söyledi.

'Başkaldıran Fransa' lideri Jean-Luc Melenchon, Fransa'nın Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasına Sarı Yelekler örneği üzerinden tepki gösterdi.

Macron'a yönelik eleştirileriyle bilinen solcu siyasetçi, "Fransa'nın Guaido'yu destekleme kararı, kendisinin cumhurbaşkanı olduğunu ilan eden bir maceracıyı tanımakla aynı" dedi. Fransa'nın söz konusu kararının 'iyi bir şey olmadığını' söyleyen Melenchon, Sarı Yelekler liderlerinden Eric Drouet'i kastederek "Biz böyle yaparsak, bay Drouet Fransa cumhurbaşkanı olabilir" ifadelerini kullandı.

Melenchon daha önce de Maduro'ya destek açıklamasında bulunarak, kendisini devirmeye çalışan darbecileri kınadığını açıklamıştı.

'YALNIZCA MACRON DESTEKLİYOR'

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Fransa, Venezüella'daki darbecileri desteklemiyor, yalnızca Macron destekliyor" ifadelerini kullanan Melanchon, "Direnin, Nicolas Maduro Venezüella'nın devlet başkanıdır. Venezüella için barış ve özgürlük" mesajını paylaşmıştı.

Ce n'est pas la France qui soutient les putschistes au #Venezuela. C'est seulement #Macron. Résistez! Avec L'ONU nous disons: @NicolasMaduro est le président du Venezuela. Paix et liberté pour le Venezuela! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 4, 2019

​Fransa ile birlikte çok sayıda Avrupa ülkesi, Venezüella lideri Maduro'ya seçim ilan etmesi için verilen 8 günlük sürenin dolmasının ardından, kendisnii 'geçici devlet başkanı' olarak ilan eden Juan Guaido'yu tanıdıkların açıklamıştı.