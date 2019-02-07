İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim" dedi.

© REUTERS / Eric Vidal AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Brexit için plansız hareket edenlere: Cehennemdeki özel yerinizi merak ediyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusundaki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin İngiltere'nin birlikten anlaşmalı olarak ayrılması yönünde istekli olduğunu gördüğünü belirten May, "Bu kolay olmayacak ancak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ben (anlaşmalı ayrılık konusunda) bir yol bulmak için görüş birliğine vardık" diye konuştu.

May, "Açık söyleyeyim, Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinde kendisine dün kullandığı ifadelerin Brexit konusunda yardımcı olmayacağını söylediğini belirten May, söz konusu ifadelerin İngiltere genelinde memnuniyetsizliğe yol açtığını kaydetti.

Tusk, "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum" demişti.