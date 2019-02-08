Estonyalı vekil, Sputnik’i ‘yok etmek’ istediğini söyledi

Gemius Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin verilerine göre, Sputnik Estonya geçtiğimiz yıl ülkenin en çok ziyaret edilen 5 bilgi kaynağı arasında yer aldı.

Vikerraadio radyosundaki tartışma programına katılan Reitelmann, "Sputnik'in ofisini, güvenlik tehdidi olarak bir çırpıda yok edeceğiz. Ancak bir bilgi kanalını kapatmak mümkün değil. Misal evimde 6 bin televizyon kanalı var ve kimse onları elimden alamaz. Fark yok, bilgi internet üzerinden mi kablo üzerinden mi geliyor" dedi.

Son araştırmalar, Muhafazakar Halk Partisi'nin, yüzde 15 ilâ 20 oy oranıyla ülkenin ilk 3 partisi arasında yer aldığını gösteriyor.

Daha önce Sputnik Estonya'nın genel yayın müdürü Yelena Çerışeva, ülkede haber ajansına karşı sansür uygulandığını, yetkililerinin Sputnik'le konuşmasının yasak olduğunu ve ajans çalışanlarının sıkça çeşitli etkinliklere erişim alamadığını anlattı.