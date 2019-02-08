Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üye olmasını öngören değişiklik Yüksek Rada'da onaylandı

© Sputnik / Evgeny Kotenko Ukrayna parlamentosunda 'itiraf': Bizi kimse AB ve NATO’ya çağırmadı

Değişiklik için asgari 300 milletvekilinin oyunu gerektiren karar, 334 milletvekili tarafından desteklendi.

Ayrıca yasa, anayasadaki geçici hükümlerden olan Kırım'da Karadeniz Filosu'nun konuşlandırılmasına yasal dayanak sağlayan hükmün çıkarılmasını öneriyor.

Devlet Başkanı Pyoter Poroşenko tarafından imzalanması gereken yasa, resmi basında yayınlandıktan bir gün sonra yürürlüğe girecek.

Geçen yılın Kasım ayında ilk oturumda kabul edilen yasa tasarısı, devlet başkanı Poroşenko tarafından önerilmişti.

Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Ernts Reichel, Kiev'in AB ve NATO üyeliğinin hızlı bir şekilde gerçekleşeceği beklentisine girmemesi gerektiğini söyledi.

Europen Truth'a konuşan Reichel, "Ukrayna'nın AB ve NATO'ya hızlı bir şekilde girmesi gerçekçi olmayan bir perspektif. Önünüzde uzun ve dolambaçlı bir yol var. Ukrayna'nın her iki kuruma üye statüsüne hazır olması için yapması gereken çok şey var" dedi.