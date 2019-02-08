Dünya Bankası, Ukrayna’nın Avrupa’dan ne kadar geri kaldığını hesapladı

UNIAN ajansının yayınladığı Dünya Bankası’nın Ukrayna’nın ekonomik gelişimi hakkındaki raporunda “Ukrayna’nın yılda yüzde 3’ü ancak geçebilen mevcut ekonomik büyümeyle Almanya’nın şimdiki gelir seviyesine ulaşabilmesi için 100 yıl gibi bir süreye ihtiyacı var” denildi.

Raporda, Ukrayna’nın mevcut gelişme hızıyla, ancak 50 yıl sonra Polonya’nın şimdiki seviyesine çıkabileceği de belirtildi.

Dünya Bankası ekonomistleri, Ukrayna ile adı geçen diğer ülkelerin kişi başına düşen GSYİH göstergeleri arasındaki boşluğu kapatmak için gereken yıllardan hareketle hesaplama yaptı. Uzmanlar, yapısal reformlar olmadan büyüme hızının yetersiz kalacağını belirledi.

Dünya Bankası, Ocak ayında Ukrayna’nın 2019’da GSYİH büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek GSYİH’nın yüzde 2.9’una düşürdü.