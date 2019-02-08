Macron, Sarı Yelekler protestoları nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Sarı Yelekler'in sebep olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için ülkede kalacağı kaydedildi.
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Macron'un gelecek hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağı ve tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron'un Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşmesi bekleniyordu.
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