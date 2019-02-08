Macron, Sarı Yelekler protestoları nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler'in yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart'a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Macron Sarı Yelekler gösterilerini müzakere ediyor: 'Adaletsizliğe yol açan' ev vergisi kaldırılacak

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Sarı Yelekler'in sebep olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için ülkede kalacağı kaydedildi.

Macron'un gelecek hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağı ve tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron'un Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşmesi bekleniyordu.