Ermenistan lideri Paşinyan, Macron'un 1915 kararını 'selamladı'

Ermenistan lideri Paşinyan, Paris’in 24 Nisan'ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan etmesine ilişkin yaptığı Twitter açıklamasında, “Emmanuel Macron’un açıklamasını selamlıyorum. Bu, insan haklarının korunması ve kitlesel kıyımların önünün kesilmesine yönelik çok güçlü bir dayanışma, kararlılık eylemi” ifadelerini kullandı.
Salute the statement of @EmmanuelMacron. Powerful manifestation and act of #solidarity, #determination to protect human rights and prevent mass atrocities.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) February 7, 2019
24 Nisan'ın resmi anma günü ilan edilmesi, Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden biriydi.
Fransa, 1915 olaylarını 2001 yılında 'soykırım' olarak tanıyan tanımıştı.
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