'Sırbistan kendi topraklarından geçeçek Türk Akımı boru hattı inşaatına başlamaya hazır'

Srbijagas Genel Müdürü Duşan Bayatoviç, parlamentoda yaptığı açıklamada, Sirbistan’ın kendi topraklarından geçeçek Türk Akımı boru hattı inşaatına başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Sırp doğalgaz şirketi Srbijagas Genel Müdürü Duşan Bayatoviç, ekonomi, bölgesel kalkınma, ticaret, turizm ve enerji komitesinin parlamentodaki toplantısında yaptığı açıklamada, Sırp tarafının kendi topraklarından geçeçek Türk Akımı boru hattı inşaatının Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına kadar olan bölümünün inşaatına başlamaya hazır olduğunu ve inşaatın mart ayında başlayıp bu yılın aralık ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Bayatoviç, "Sırbistan bu projenin inşaatına başlamaya hazır, ilk 300 milyon euro'luk miktar sağlandı, inşaat mart ayı sonu- nisan ayı başlarında başlayacak. İnşaatın aralık ayının 15’ine kadar tamamlanması gerekiyor" dedi.