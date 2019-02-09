‘ABD, Macaristan’ı Türk Akımı’ndan vazgeçirmeye çalışacak’

Pompeo, 11-15 Şubat'ta Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda'yı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir üst düzey yetkilisi, "Macaristan'da, Merkez Avrupa'ya enerji tedarikinin çeşitlendirilmesini konuşmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı, Macaristan'ı, Krk Adası'ndaki sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı ve boru hattının yapımıyla ilgili projenin tamamlanmasına daha aktif katılmaya çağıracak ve Macaristan'ı Türk Akımı'na destekten vazgeçirmeye çalışacak" dedi.

Yetkili ayrıca güvenlik alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, "Rusya'nın saldırganlığıyla mücadele" ve NATO'nun caydırma imkanlarının güçlendirilmesi konularının ele alınacağı Budapeşte'de, Macaristan yönetimine, "NATO'nun Ukrayna ile işbirliğini engellemeye son verme" çağrısı yapılacağını vurguladı.