İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti

İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo, Katalonya Özerk Yönetiminin bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı siyasi partiler arasındaki "diyalog masası" girişiminin sonlandırıldığını duyurdu.

© REUTERS / Albert Gea Katalonya'da İspanya karşıtı gösteriler: Yol kapatma eylemleri başladı

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin, Katalonya sorununa çözüm için bir koordinatör aracılığıyla Katalonya'daki siyasi partiler arasında diyalog masası kurulması girişimi, daha fikir aşamasındayken başarısızlıkla sonuçlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetiminin, bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı diyalog masası girişiminin sonlandırıldığını duyurdu.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin diyalog masası için şart koyduğu "kendi geleceğine karar veme hakkının" hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Calvo, "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Katalonya'daki siyasi durumdan çıkış, hukuk devleti ve demokrasi içinde olmalıdır" dedi.

Calvo, her şeye rağmen "hükümetin havlu atmayacağını, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle diyalog arayışını sürdüreceğini" söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Siyaset için tüm köprüleri kurabilmek için çalışıyoruz. İspanya hükümetinin Katalonya için teklifi bu: Birlikte yaşam, diyalog ve yasa. Anayasa" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi hükümeti Başkan Yardımcısı Pere Aragones, sosyalist hükümeti "muhalefetteki sağ partilerin baskısından dolayı diyalog masasından vazgeçmekle" suçladı. Aragones, İspanya Başbakanı Sanchez'in Katalonya sorununa çözüm konusunda "cesaret gösteremediğini" iddia etti.

Bu arada Calvo ile Aragones arasında cep telefonundan Whatsapp yazışması Katalonya basınına sızdırıldı. İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo'nun basına açıklama yapmadan 15 dakika önce Aragones'e gönderdiği son mesajda "Bunun bir hayır anlamına geldiğini anlıyorum. Bol şanslar" diye yazdığı belirtildi.

İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümeti, 2019 devlet bütçesine destek bulmak ve Katalonya sorununda çözüme yönelik bir adım atabilmek için iki gün önce "diyalog masası" girişimini ortaya atmıştı.