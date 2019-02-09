Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine kundaklama girişimi

Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine bilinçli şekilde kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Olayı Ferrand'ın komşusunun fark ettiği belirtilen açıklamada, Ferrand'ın olayın ardından suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

"Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations."https://t.co/xGaQYvxXPa pic.twitter.com/oGA4DlifRD — Richard Ferrand (@RichardFerrand) February 8, 2019

​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanının evine yapılan kundaklama girişimine tepki göstererek, bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti.

Rien ne légitime la violence ou l’intimidation à l’égard d’un élu de la République.

Toute ma solidarité envers @RichardFerrand et ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 8, 2019

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