Sarı Yelekler'den Obama ile görüşme talebi

Fransa'da, aralarında öncü isimlerinden Thierry Paul Valette'in de olduğu Sarı Yelekler'den bir grup, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebinde bulundu.

© AFP 2018 / Yoan VALAT Macron, Sarı Yelekler protestoları nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, aralarında Valette'in olduğu bir grup Sarı Yelekler mensubu, Obama'ya Paris'teki vakfının aracılığıyla mektup göndererek, kendisiyle görüşmek istediklerini iletti.

Mektupta Obama'nın dünya ve Avrupa ile ilgili meselelere yaklaşım tarzının önemsendiği yazıldığı ifade edildi.

Valette, geçen hafta yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için 'Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği' adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtmişti.

Sarı Yelekler grubundan önemli bazı isimler de Paris'te hafta başında İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya gelmişti.



