Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, Poroşenko'nun vergi borcu olduğunu tespit etti

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Devlet Başkanı Pyoter Poroşenko'nun devlet başkanlığı adaylığı için deklere ettiği mal beyanında ihalaller tespit etti.

Strana.ua portalında yer alan haberde, adayların deklerasyon beyanlarını izleme dairesi Poroşenko'nun, emlak, taşıt, mülk satışı ve vergi borcuyla ilgili ihlaller tespit ettiği belirtildi.

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Buna göre, Poroşenko, sahibi olduğu 2005 model turistik gemiyi deklere etmedi. Bunun dışında mal beyanında deklere edilen iki daire ve bir yazlık evin Poroşenko'nun karısının üstüne kayıtlı göründüğü ancak bu mülklerin hiç bir yerde resmi kaydının bulunmadığı ortaya çıkarıldı.

Poroşenko'nun ayrıca mülk satışı ve hisse senetlerinin satışından elde ettiği gelirin 172 bin griven tutarındaki vergileri de ödemediği belirlendi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, tüm bu ihlallere rağmen Poroşenko'nun devlet başkanlığına adaylık başvurusunu redetmeye gerek görmedi.

Ukrayna'da 31 Mart günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 44 aday yarışacak.