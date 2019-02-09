Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, Poroşenko'nun vergi borcu olduğunu tespit etti

Strana.ua portalında yer alan haberde, adayların deklerasyon beyanlarını izleme dairesi Poroşenko'nun, emlak, taşıt, mülk satışı ve vergi borcuyla ilgili ihlaller tespit ettiği belirtildi.
Poroşenko'nun ayrıca mülk satışı ve hisse senetlerinin satışından elde ettiği gelirin 172 bin griven tutarındaki vergileri de ödemediği belirlendi.
Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, tüm bu ihlallere rağmen Poroşenko'nun devlet başkanlığına adaylık başvurusunu redetmeye gerek görmedi.
Ukrayna'da 31 Mart günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 44 aday yarışacak.
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