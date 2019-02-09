‘Ukraynalı pilotlar ve tasarımcılar Rusya'ya göç ediyor'

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın eski vekilleri, test pilotları ve tasarımcılar da dâhil olmak üzere Ukraynalı kalifiye uzmanların, kötü ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik beklentilerin olmaması nedeniyle Rusya'ya göç ettiklerini belirtti.

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy Rus Dışişleri: Rusya’yı Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına zorlama çabaları başarısız olacak

Eski Ukrayna Ulaştırma ve İletişim Bakanı Yevgeniy Çervonenko, NewsOne televizyonuna verdiği demeçte, Ukraynalı kalifiye uzmanların Rusya'ya göç ettiklerini dile getirdi.

"Test pilotlarımızı Rusya'da memnuniyetle bekliyorlar" diyen Çervonenko, Rusya'da bu kişilere vatandaşlık ve iş verildiğini, Ukrayna'daysa test pilotlarına herhangi bir kolaylık sağlanmadığını söyledi.

Çervonenko, "Ukrayna'da parlamento hala ‘Ukrayna Seçkin Test Pilotu' unvanını onaylamak istemiyor ve onaylamadı. Emekli maaşları ile ilgili ek ödemeler tamamen kaldırıldı. Bir test pilotunun ortalama emekli maaşı 10 bin grivna (yaklaşık bin 950 TL). Ne var ki test pilotlarımız birçok dünya rekoruna imza atmış kişiler" ifadelerini kullandı.

Interpol Ukrayna Bürosu eski Başkanı Kirill Kulikov da Ukryana'nın askeri sanayi sektöründe çalışan birçok kişiden yoksun kaldığını, bu kişilerin Rusya'ya ve diğer BDT ülkelerine sıklıkla göç ettiğini aktardı.

Naş televizyonuna konuşan Kulikov, Ukrayna'nın bir zamanlar dünya silah pazarında 4. sırada yer aldığını ve bu sektörün 2-3 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Ukraynalı eski vekil, "Bugün bu insanlar artık burada değil" diye konuştu.

Gidenlerin arasında kalifiye personelin yanı sıra sıradan çalışanların da olduğuna dikkat çeken Kulikov, "Zırhlı otomobil tasarımcıları olan kişiler Rusya'ya taşındı. Uçak tasarımcısı olan kişi Kazakistan'a göç etti vs." ifadelerini kullandı.