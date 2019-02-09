‘Ukraynalı pilotlar ve tasarımcılar Rusya'ya göç ediyor'

"Test pilotlarımızı Rusya'da memnuniyetle bekliyorlar" diyen Çervonenko, Rusya'da bu kişilere vatandaşlık ve iş verildiğini, Ukrayna'daysa test pilotlarına herhangi bir kolaylık sağlanmadığını söyledi.
Çervonenko, "Ukrayna'da parlamento hala ‘Ukrayna Seçkin Test Pilotu' unvanını onaylamak istemiyor ve onaylamadı. Emekli maaşları ile ilgili ek ödemeler tamamen kaldırıldı. Bir test pilotunun ortalama emekli maaşı 10 bin grivna (yaklaşık bin 950 TL). Ne var ki test pilotlarımız birçok dünya rekoruna imza atmış kişiler" ifadelerini kullandı.
Naş televizyonuna konuşan Kulikov, Ukrayna'nın bir zamanlar dünya silah pazarında 4. sırada yer aldığını ve bu sektörün 2-3 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Ukraynalı eski vekil, "Bugün bu insanlar artık burada değil" diye konuştu.
Gidenlerin arasında kalifiye personelin yanı sıra sıradan çalışanların da olduğuna dikkat çeken Kulikov, "Zırhlı otomobil tasarımcıları olan kişiler Rusya'ya taşındı. Uçak tasarımcısı olan kişi Kazakistan'a göç etti vs." ifadelerini kullandı.
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