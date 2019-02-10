Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konuldu.
Karaer de uçağın otelin bahçesine yerleştirilmesinin sadece Hollanda'da değil dünya genelinde izlendiğini aktararak şunları kaydetti: "Biz işe başlarken bu şekilde bir gündem olacağını beklemiyorduk. Hem otelimiz hem markamız için iyi bir reklam oldu. Uçak yerine konulduktan sonra içinde yapılması gereken modifikasyonlar, iyileştirme ve hazırlık dönemi var. Eylül ayına kadar bunları tamamladıktan sonra ziyaretçilere açılmış olacak."
The biggest aircraft transport in years! Corendon is currently moving their Boeing 747 through grasslands and highways to the Corendon Village Hotel. Stay tuned for more coverage about this extraordinary project! pic.twitter.com/iQr8Mow5gN— Schiphol (@Schiphol) February 6, 2019
Projede önemli rolü olan otelin üst düzey yöneticilerinden Uslu'nun kız kardeşi Günay Uslu da Boeing 747 tipi uçağın otoyol ve arsaları geçerek bahçeye konulmasının ülkede bir ilk olduğunu dile getirdi. Günay Uslu, şöyle devam etti: "Devlet adamlarını ikna etmek çok zor olmadı fakat tarla sahipleri olan 16 çiftçiyi ikna etmekte zorlandık. Bunların 6 tanesi çok zorluk çıkardı. Çok uçuk rakam isteyenler oldu pazarlık yaparak bir sonuca vardık. Baya bir uğraştık aslında. İnat ettik artık yapacağız dedik ondan sonra inatla buraya getirdik. İnsanlar gerçekten başarabilecekler mi diye oturup bizi seyrettiler. Binlerce kişi geldi ve biz bunu beklemiyorduk. 10 bin kişi başvurdu fakat kapasiteden dolayı bazılarını elemek zorunda kaldık."
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