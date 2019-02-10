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11:08 10 Şubat 2019
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    Hollanda- Uçak

    Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

    © AA / Abdullah Aşıran
    Avrupa
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    Türk iş adamı Atilay Uslu ve Yıldıray Karaer'in sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçağın transferi tamamlandı.

    Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli başladı.
    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Trabzon'da pistten çıkan ve 'millet kıraathanesi' yapılması kararlaştırılan uçak nakledildi
    Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumandayla yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınarak otelin bahçesine getirildi.

    Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konuldu.

    Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak
    © AA / Abdullah Aşıran
    Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti
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    Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu son aşamayı heyecanla izlediğini belirterek, bir kişi ile başlayan projeyi 55 kişilik bir ekiple tamamladıklarını söyledi. Diğer otellerinde olduğu gibi bu otelde de uçak temalı bir şey olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Uslu, "Dedik ki herkesin hayal ettiği bir uçak olan Boeing 747 jumbojet uçağını otelin bahçesine koyalım. Boeing 747 uçağın 50. yıldönümü olan 9 Şubat'ta bu işin olması için yola çıktık" dedi.  Uçağın nakliye aracında bulunan 192 tekerin 57 manevra yaparak bahçeye girdiğini ifade eden Uslu, "Bahçe 51 metre fakat uçağın eni 64 metre. Bu yüzden son bölüm heyecanlı geçti. Uçağın içinde insanların 5D ile tecrübe edeceği türbülans ve uçak tarihi gibi farklı ve güzel temalar işlenecek" ifadesini kullandı.

    Karaer de uçağın otelin bahçesine yerleştirilmesinin sadece Hollanda'da değil dünya genelinde izlendiğini aktararak şunları kaydetti: "Biz işe başlarken bu şekilde bir gündem olacağını beklemiyorduk. Hem otelimiz hem markamız için iyi bir reklam oldu. Uçak yerine konulduktan sonra içinde yapılması gereken modifikasyonlar, iyileştirme ve hazırlık dönemi var. Eylül ayına kadar bunları tamamladıktan sonra ziyaretçilere açılmış olacak."

    Projede önemli rolü olan otelin üst düzey yöneticilerinden Uslu'nun kız kardeşi Günay Uslu da Boeing 747 tipi uçağın otoyol ve arsaları geçerek bahçeye konulmasının ülkede bir ilk olduğunu dile getirdi. Günay Uslu, şöyle devam etti: "Devlet adamlarını ikna etmek çok zor olmadı fakat tarla sahipleri olan 16 çiftçiyi ikna etmekte zorlandık. Bunların 6 tanesi çok zorluk çıkardı. Çok uçuk rakam isteyenler oldu pazarlık yaparak bir sonuca vardık. Baya bir uğraştık aslında. İnat ettik artık yapacağız dedik ondan sonra inatla buraya getirdik. İnsanlar gerçekten başarabilecekler mi diye oturup bizi seyrettiler. Binlerce kişi geldi ve biz bunu beklemiyorduk. 10 bin kişi başvurdu fakat kapasiteden dolayı bazılarını elemek zorunda kaldık."

    Etiketler:
    Otel, Boeing 747, Günay Uslu, Yıldıray Karaer, Atilay Uslu, Hollanda
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    Multimedya

    Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak
    Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti
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