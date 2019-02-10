Kayıt
15:16 10 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aleksis Çipras- Recep Tayyip Erdoğan

    Çipras: Erdoğan'a Kıbrıs'ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara ait oluğuna inandığımı söyledim

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs’ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait oluğuna inandığımı söyledim" dedi.

    Eksen
    'Çipras, Türkiye ziyareti sayesinde Yunanistan'daki Makedonya isyanında, dikkatleri başka yöne çevirdi'
    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na da gittiği Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Çipras, Kıbrıs’ın kaynaklarının Kıbrıs halkına, Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerine ait olduğunu, Kıbrıs Rumlarını buna ikna etmeye çalıştığını ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’ın buna ikna olduğunu düşündüğünü söyledi. Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Kıbrıs’ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait oluğunu inandığını aktardığını belirtti.

    Aleksis Çipras
    Murad Sezer
    Çipras'tan Heybeliada'da Ruhban Okulu çağrısı: Okulu açarak üçlü bir dostluk ve barış mesajı verelim
    Çipras, Heybeliada’daki ruhban okuluna yaptığı ziyaretin de Türk toplumuna ve özellikle uluslararası topluma iki ülke arasında korku duymadan adımlar atabileceğini konusunda bir mesaj olduğunu belirtti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu meselenin Yunan azınlık için önemli olduğunu aklında bulundurduğuna inanıyorum. Biz dinin, insanları bir araya getiren, dostluğu ve insan sevgisini yaydığı mesajını vermek istiyoruz. Bunun ileriye doğru atılacak net bir adım olduğuna inanıyorum. Okulun açılması Patriğin rüyasıdır. Okulun açılmasının olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum."

    Recep Tayyip Erdoğan - Aleksis Çipras
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı
    Öte yandan Çipras, Suriye'deki çatışmaların yol açtığı sığınmacı krizinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ın karşılaştığı en büyük sığınmacı krizi olduğunu hatırlattı: "Bölgesel değil küresel bir mesele ile karşı karşıya kaldık. Bu konuda etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğimizi gösterdik. Krizi Ege Denizi'nde azaltmayı başardık. Bu çok önemli. Tabii ki daha çok adım atmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ege’de insan kaçakçılık ağını çözmek için bilgi alışverişi yapmaya karar verdik. İkinci olarak, Avrupa Birliği Türkiye’ye destek vermelidir. Türkiye halen 4 milyondan fazla mülteciyi topraklarında barındırıyor. Bunun için Türkiye’ye saygı duymamız gerekiyor. Türkiye bu mültecilere yardım ediyor, gıda ve barınma imkanı sağlıyor. Bu çok çok önemli. Biz de Yunanistan’da 70 binden fazla mülteci barındırıyoruz. Özellikle 5 adada onlar zor şartlar altında yaşıyor."

    Etiketler:
    Sığınmacı, Heybeliada Ruhban Okulu, Nikos Anastasiadis, Recep Tayyip Erdoğan, Aleksis Çipras, Heybeliada, Kıbrıs, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak
    Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti
    Karikatür
    Mogherini: Venezüella’daki krizin çözümünü ülke halkı kendisi bulmalı
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet