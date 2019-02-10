Çipras: Erdoğan'a Kıbrıs'ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara ait oluğuna inandığımı söyledim

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na da gittiği Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çipras, Kıbrıs’ın kaynaklarının Kıbrıs halkına, Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerine ait olduğunu, Kıbrıs Rumlarını buna ikna etmeye çalıştığını ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’ın buna ikna olduğunu düşündüğünü söyledi. Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Kıbrıs’ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait oluğunu inandığını aktardığını belirtti.

Çipras, Heybeliada’daki ruhban okuluna yaptığı ziyaretin de Türk toplumuna ve özellikle uluslararası topluma iki ülke arasında korku duymadan adımlar atabileceğini konusunda bir mesaj olduğunu belirtti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu meselenin Yunan azınlık için önemli olduğunu aklında bulundurduğuna inanıyorum. Biz dinin, insanları bir araya getiren, dostluğu ve insan sevgisini yaydığı mesajını vermek istiyoruz. Bunun ileriye doğru atılacak net bir adım olduğuna inanıyorum. Okulun açılması Patriğin rüyasıdır. Okulun açılmasının olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum."

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı

Öte yandan Çipras, Suriye'deki çatışmaların yol açtığı sığınmacı krizinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ın karşılaştığı en büyük sığınmacı krizi olduğunu hatırlattı: "Bölgesel değil küresel bir mesele ile karşı karşıya kaldık. Bu konuda etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğimizi gösterdik. Krizi Ege Denizi'nde azaltmayı başardık. Bu çok önemli. Tabii ki daha çok adım atmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ege’de insan kaçakçılık ağını çözmek için bilgi alışverişi yapmaya karar verdik. İkinci olarak, Avrupa Birliği Türkiye’ye destek vermelidir. Türkiye halen 4 milyondan fazla mülteciyi topraklarında barındırıyor. Bunun için Türkiye’ye saygı duymamız gerekiyor. Türkiye bu mültecilere yardım ediyor, gıda ve barınma imkanı sağlıyor. Bu çok çok önemli. Biz de Yunanistan’da 70 binden fazla mülteci barındırıyoruz. Özellikle 5 adada onlar zor şartlar altında yaşıyor."