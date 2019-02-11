Donetsk’teki milisler Kiev’i ağır silahları temas hattına yaklaştırmakla suçladı

‘Pion’ toplarının menzili 47 kilometreyi buluyor. Minsk Anlaşması’na göre, 100 milimetre ve üzeri kalibreli ağır silahların temas hattının 50 kilometre gerisine çekilmesi gerekiyordu.
‘UKRAYNA ORDUSU, ATEŞKESİ GÖZLEMLEMEKLE GÖREVLİ AGİT İHA’LARININ KANALLARINA SIZIYOR’
Donetskli Sözcü Bezsonov’a göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne (AGİT) ait insansız hava araçlarının telsiz kanallarını bloke etmek için kullanılan mobil elektronik muharebe gruplarının faaliyeti de tespit etti.
AGİT’in insansız hava araçlarıyla, her iki tarafın da yasak silahlar kullanıp kullanmadığı tespit ediliyor. Ukrayna’nın bu araçların uçuşunu engelleme girişimi, kullanılan silahlar konusunda şüpheye neden oluyor.
ÇATIŞMALARDA DONBAS’TA DÖRT, UKRAYNA TARAFINDA DÖRT KİŞİ ÖLDÜ
Bu verilere göre son 24 saatte, 29 Aralık’ta ilan edilen kırılgan ateşkesten beri en yüksek ölüm oranı yaşanmış oldu.
Ukrayna hükümeti ile ülkenin doğusundaki Rus nüfusun ağır bastığı Donbas bölgesinde bağımsızlık yanlısı milisler arasındaki çatışmalar, 2014’ten beri 13 bin kişinin ölmesine neden oldu.
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