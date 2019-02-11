Donetsk’teki milisler Kiev’i ağır silahları temas hattına yaklaştırmakla suçladı

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk’in Halk Milisleri İdaresi Sözcüsü Daniil Bezsonov, Kiev güçleri tarafından Donbas bölgesine 9 adet 203 milimetre kalibrelik ‘Pion’ topu gönderildiğini açıkladı.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Donetsk: Ukrayna ordusu kimyasal provokasyon hazırlığında

Donetsk Halk Milisleri İdaresi Sözcüsü Bezsonov, Ukrayna ordusunun Donbas bölgesine gönderdiği 203 milimetre kalibrelik ‘Pion’ topları temas hattından 40 kilometre geriye mevzilendirdi.

‘Pion’ toplarının menzili 47 kilometreyi buluyor. Minsk Anlaşması’na göre, 100 milimetre ve üzeri kalibreli ağır silahların temas hattının 50 kilometre gerisine çekilmesi gerekiyordu.

‘UKRAYNA ORDUSU, ATEŞKESİ GÖZLEMLEMEKLE GÖREVLİ AGİT İHA’LARININ KANALLARINA SIZIYOR’

Donetskli Sözcü Bezsonov’a göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne (AGİT) ait insansız hava araçlarının telsiz kanallarını bloke etmek için kullanılan mobil elektronik muharebe gruplarının faaliyeti de tespit etti.

Bezsonov şu ifadeleri kullandı: “İki gün önce insansız hava araçlarının faaliyetlerine daha etkili bir şekilde karşı koymak için (Ukrayna ordusuna bağlı) 28. Mekanize Tugay Komutanlığı 3 adet ‘Strela-10’ hava savunma kompleksi yerleştirdi. Söz konusu bölgelerde görev icra eden AGİT gözlemcilerinin bu olgulara gözlerini kapamayacaklarını umuyoruz.”

AGİT’in insansız hava araçlarıyla, her iki tarafın da yasak silahlar kullanıp kullanmadığı tespit ediliyor. Ukrayna’nın bu araçların uçuşunu engelleme girişimi, kullanılan silahlar konusunda şüpheye neden oluyor.

ÇATIŞMALARDA DONBAS’TA DÖRT, UKRAYNA TARAFINDA DÖRT KİŞİ ÖLDÜ

© Sputnik / Andrey Stenin DNR, Donbass'a kimyasal madde yüklü tren geldiği uyarısı yaptı

Donbas bölgesindeki bağımsızlık yanlısı milisler, dün de 4 milisin Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamışlardı. Ukrayna tarafı ise 1 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Bu verilere göre son 24 saatte, 29 Aralık’ta ilan edilen kırılgan ateşkesten beri en yüksek ölüm oranı yaşanmış oldu.

Ukrayna hükümeti ile ülkenin doğusundaki Rus nüfusun ağır bastığı Donbas bölgesinde bağımsızlık yanlısı milisler arasındaki çatışmalar, 2014’ten beri 13 bin kişinin ölmesine neden oldu.