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01:08 14 Şubat 2019
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    HMS Queen Elizabeth

    İngiltere, Pasifik Okyanusu'na uçak gemisi yollayacak: İngiliz ve ABD F-35’lerini taşıyacak

    © REUTERS / Peter Nicholls
    Avrupa
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    İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ülkesinin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in ilk operasyonel görevi için Pasifik Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.

    Çin’in ilk yerli üretim uçak gemisi
    © AFP 2018 / Stringer
    Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi, test seferine çıktı
    Bakan Williamson, Londra merkezli düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde yaptığı konuşmada, HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinin 2021'de F35 savaş uçağı filosuyla Pasifik Okyanusu'na gönderileceğini açıkladı.

    Geminin ilk operasyonel görevini "Uluslararası hukuku küçümseyenlerin karşısına çıkmak" şeklinde tanımlayan Williamson, "Uçak gemisinde İngiliz ve ABD F35'leri olacak. Bu, gücümüzün menzilini ve ölümcüllüğünü artırırken, İngiltere ile ABD'nin en yakın ortaklar olmayı sürdürdüğü olgusunu da pekiştirecek" dedi.

    'EYLEME GEÇMEMEK ÜLKEMİZİ KAĞITTAN KAPLAN GİBİ GÖSTERİYOR'

    Williamson, İngiltere'nin "sert güç" kullanmaya hazır olması gerektiğini belirterek "Küresel krizlere müdahale etmemenin bedeli genellikle kabul edilemeyecek kadar yüksek oldu. Konuşmak ama eyleme geçmemek ülkemizin kağıttan kaplan gibi görülmesi riskini getiriyor" ifadelerini kullandı.

    Rusya ve Çin'in eylemlerinin "savaş ile barış arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını" savunan Williamson, İngiltere'nin "küresel İngiltere" anlayışına uygun olarak bazı durumlarda müdahalede bulunma zaruretini duyabileceğini kaydetti.

    Williamson, "İngiltere'nin kendi rolünü yeniden tanımlamak için son 50 yıldaki en büyük fırsata sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

    'TARİH BİZE KRİZLERİN EN AZ BEKLENDİĞİ ANDA GELDİĞİNİ ÖĞRETTİ'

    Dünyanın hızla değiştiğine vurgu yapan Williamson, "Yeni ittifaklar kurabilir, eskilerini canlandırabilir, en önemlisi de gerektiğinde eyleme geçecek bir ülke ve insanların ihtiyaç anında lider olarak göreceği bir millet olduğumuzu açıkça ortaya koyabiliriz. Tarih bize krizlerin en az beklendiği anda geldiklerini öğretti. Belirsizlik büyürken biz de eyleme geçmeye ve başkalarını da yanımıza almaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    HURDA HALİNDE TÜRKİYE'YE SATILMIŞTI

    Japonya'nın Izumo sınıfı helikopter gemisi
    © Fotoğraf : Japonya Savunma Kuvvetleri
    Japonya, 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez uçak gemisi edinecek
    Yapımında 10 bine yakın kişinin rol aldığı ve yaklaşık 3 milyar sterline mal olan HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, önceki yıl denize indirilmişti.

    İngiltere'nin, 700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth'in ardından, yapımı süren HMS Prince of Wales'i de donanmasına katması öngörülüyor.

    İngiliz Donanmasının son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülüp hurda halinde Türkiye'ye satılmıştı.

    Falkland Savaşı sırasında hızla hizmete giren 210 metre uzunluğunda, 22 bin ton ağırlığındaki HMS Illustrious, İngiltere'nin tek uçak gemisiydi.

    Bosna ve Irak'ta 1990'lı yıllarda uçuşa yasak bölgelerin denetiminde aktif rol oynayan gemi, 2014'te hizmetten çekilmişti.

    Etiketler:
    gemi, donanma, HMS Prince of Wales, F-35, HMS Queen Elizabeth, Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü, İngiltere Savunma Bakanlığı, Gavin Williamson, Londra, İngiltere
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