Polonya, ABD’den 414 milyon dolara füze sistemleri alıyor

HIMARS SİSTEMLERİ NATO ENVANTERİNDE
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) sistemleri, GMLRS-Y/AW ve ATACMS güdümlü mermileri kullanan mobil bir top-füze sistemi. HIMARS'ların fırlattığı mermilerin menzili 300 kilometreyi buluyor. Fırlatıcılar hafif zırhlı araçlara monte edilebiliyor.
HIMARS sistemleri ve GMLRS ile ATACMS güdümlü mermileri, NATO ülkelerinin askeri envanterlerinde bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya toplam 655 milyon dolarlık füze sistemleri satışını onayladığı duyurulmuştu. Ancak bu onay, satışların garanti olması anlamına gelmiyordu.
ABD'NİN POLONYA'DAKİ NÜKLEER SİLAHLARI
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, geçtiğimiz hafta Der Spiegel'e verdiği mülakatta, Varşova'nın Polonya topraklarına Amerikan nükleer silahları yerleştirmek istemediğini açıklamıştı.
Czaputowicz böylece, gene Der Spiegel'de daha önce yayınlanan ‘Polonya Dışişleri Bakanı, Avrupa'ya Amerikan nükleer füzelerinin yerleştirilmesini istiyor' başlıklı haberi yalanlamıştı.
Ne var ki bakan, ‘yeryüzünün bu bölgesinde nükleer silahların bugün olduğu gibi gelecekte de barışı sağlayacağını' dışlamamış, ancak bu silahların konuşlandırılacağı yerlere karar vermenin ‘tamamen NATO'nun yetkisi dahilinde olduğunu' belirtmişti.
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