Polonya, ABD’den 414 milyon dolara füze sistemleri alıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’nın ABD’den füze sistemleri almak için 414 milyon dolar harcayacağını bildirdi. Varşova yönetimi, bu parayla 300 kilometre menzili olan 20 HIMARS füze sistemi ve bunların cephanelerini temin edecek.

Blaszczak, ABD hükümetiyle anlaşmanın çarşamba günü imzalanmasının planlandığını açıkladı.

HIMARS SİSTEMLERİ NATO ENVANTERİNDE

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) sistemleri, GMLRS-Y/AW ve ATACMS güdümlü mermileri kullanan mobil bir top-füze sistemi. HIMARS'ların fırlattığı mermilerin menzili 300 kilometreyi buluyor. Fırlatıcılar hafif zırhlı araçlara monte edilebiliyor.

HIMARS sistemleri ve GMLRS ile ATACMS güdümlü mermileri, NATO ülkelerinin askeri envanterlerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya toplam 655 milyon dolarlık füze sistemleri satışını onayladığı duyurulmuştu. Ancak bu onay, satışların garanti olması anlamına gelmiyordu.

ABD'NİN POLONYA'DAKİ NÜKLEER SİLAHLARI

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, geçtiğimiz hafta Der Spiegel'e verdiği mülakatta, Varşova'nın Polonya topraklarına Amerikan nükleer silahları yerleştirmek istemediğini açıklamıştı.

Czaputowicz böylece, gene Der Spiegel'de daha önce yayınlanan ‘Polonya Dışişleri Bakanı, Avrupa'ya Amerikan nükleer füzelerinin yerleştirilmesini istiyor' başlıklı haberi yalanlamıştı.

Ne var ki bakan, ‘yeryüzünün bu bölgesinde nükleer silahların bugün olduğu gibi gelecekte de barışı sağlayacağını' dışlamamış, ancak bu silahların konuşlandırılacağı yerlere karar vermenin ‘tamamen NATO'nun yetkisi dahilinde olduğunu' belirtmişti.