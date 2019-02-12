AB: Rusya, Türkiye, ABD ve Kürtler arasında yapılacak olası anlaşmanın güvenliği sağlayacağını umuyoruz

Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin olarak Rusya, Türkiye, ABD, Suriye yönetimi ve Kürt güçler arasında yürütülen görüşmelerle ilgili bir metin hazırlayan Mogherini'nin açıklaması, Avrupa Parlamentosu oturumunda AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn tarafından okundu.

Açıklamada Mogherini, "ABD'nin askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından Suriye yeni bir döneme girdi. Ancak ülkede henüz siyasi çözüm bulunabilmiş değil. Tek çıkış yolunun görüşmelerde alınan BM himayesindeki çözüm kararı olduğunun bilincine varılmalı. Bunu tekrar etmekten yorulmayacağız" dedi.

Suriye'de nüfuz alanları tesis etmenin barış ve istikrar getirmeyeceğinin altını çizen Mogherini, "Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rusya, Türkiye, ABD, Suriye yönetimi ve Kürt güçler arasında müzakere ediliyor. Türkiye'nin güvenlik alanındaki çekincelerini anlıyoruz ancak bunların yalnızca Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla giderilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mogherini, Suriye'nin kuzeyi için yapılacak her türlü güvenlik anlaşmasının tüm etnik grupların ve dinlerin temsilcilerinin korunmasını sağlayacağını ve sahada yeni çatışmaların önüne geçeceğini umduklarını vurguladı.