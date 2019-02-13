Theresa May, Brexit oylaması için parlamentodan zaman istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istedi.

© REUTERS / Toby Melville May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

Geçen hafta Brüksel, Dublin ve Belfast'ta bulunduğu temaslarla ilgili parlamentoya bilgi veren May, AB ile varılan Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi"yle ilgili görüşmelerde kritik bir aşamada bulunulduğunu belirtti.

May, "AB ile görüşmelerin devamını temin ettik, şimdi bu süreci tamamlamak için biraz ek süreye ihtiyacımız var. Görüşmeler kritik bir aşamada. Şimdi parlamentonun istediği değişiklikleri sağlamak ve Brexit'i zamanında gerçekleştirmek için hepimizin sinirlerine hakim olması gerekli" diye konuştu.

Hükümetin perşembe günü parlamentoda oylanmak üzere değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunacağını anlatan May, bununla birlikte Brexit konusundaki kritik oylamanın bu ayın sonuna doğru yapılacağını bildirdi.

AB ile görüşmelere 26 Şubat'a kadar devam edeceğini belirten May, bu tarihte parlamentoyu yeniden bilgilendireceğini vurguladı.

May, AB'den o tarihe kadar taviz alınamaması durumunda ise 27 Şubat'ta parlamentoya değişikliklere açık yeni bir önerge sunulacağını ve Brexit konusunda atılacak sonraki adımların oylanacağını kaydetti.

CORBYN: MAY, ZAMANA OYNUYOR

May'i "zamana oynamakla" eleştiren ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin parlamentoya sadece "yeni mazeretler ve ertelemeler" sunduğunu ifade etti.

Corbyn, May'in amacının Brexit tarihine yaklaşılmasını sağlayarak, oluşan zaman baskısı altında parlamentoya kendi anlaşmasını dayatmak olduğunu öne sürdü.