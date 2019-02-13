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01:03 14 Şubat 2019
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    Charles Darwin

    Darwin anavatanı İngiltere'de sansürlendi

    © AFP 2018 / Shaun Curry
    Avrupa
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    İngiltere'de bir okul, altı velinin şikayeti üzerine Charles Darwin'i anlatan müzikali sahnelemekten vazgeçti.

    Yıldız Tilbe
    © Fotoğraf: Instagram
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    Evrim biliminin öncüsü Charles Darwin'in hayatını ve evrimi anlatan "Darwin Rocks" aldı müzikal, bilim insanının anavatanı İngiltere'deki bir okulda tartışma yarattı. 90 öğrenci tarafından sahnelenmesi planlanan müzikalin, çocuklarının bu performansta yer almasına izin vermeyeceklerini belirten bazı ailelerin şikayeti üzerine sahnelenmemesine karar verildi.

    Üç ebeveyn, 19. yüzyılın evrim karşıtı figürlerinden papaz Samuel Wilberforce ile dalga geçtiğini ya da onu karikatürize ettiğini iddia ederek müzikalden şikayetçi oldu. Bu velilerden bazıları "hem Hristiyan hem bilim insanı olunamaz" mesajı verildiğini ileri sürdü. Bir diğer üç ebeveyn, müzikalde "uygunsuz" sözler içerdiği yönünde şikayette bulundu ancak performansın iptal edilmesini talep etmedi.

    ​Musicline şirketi ise yaptığı açıklamada, müzikalin dini pratikleri yerine getiren bir Hristiyan olarak tanımlanan Steve Tiford tarafından hazırlandığını belirterek velilerin şikayetinin gerçekçi olmadığını söyledi. Musicline'ın açıklamasında 2017 yılından bu yana sahnelenen Darwin Rocks'ın bugüne kadar hiçbir şikayet almadığına da dikkat çekildi.

    Okul, Darwin gösterisi yerine "geleneksel masallara dayalı bir müzikal" olarak tanımlanan "Porridge" performansını sergileyecek.

    DİĞER VELİLER KARARA TEPKİLİ

    Stephen Hawking
    © AFP 2018 / NIKLAS HALLE'N
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    Darwin müzikalinin iptal edilmesi okul yönetiminin büyük bir geri adım attığını vurgulayan diğer velilerin ise tepkisini çekti. Velilerden biri İngiliz basınına verdiği demeçte kararı "bilimsel gerçeğin üstüne dini görüşleri tıkıştırmanın ince örtülü bir girişimi" olarak tanımladı.

    Okul müdürü Simon Kidwell, yönetim kurulunun karara dahil olmadığını iddia ederek, kurulda yer alan bir papazın müzikalin iptal edilmesinde etkili olduğu şeklindeki iddiaları yalanladı. Kidwell hiçbir çocuğun müzikalden dışlanmasını istemedikleri için bu kararı aldıklarını savundu.

    Musicline şirketi, okulun metinde değişikler yapma imkanı olduğunu anımsattı.

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    Etiketler:
    müzikal, açıklama, evrim, müfredat, sansür, Darwin Rocks, Musicline, Simon Kidwell, Steve Tiford, Samuel Wilberforce, Charles Darwin, İngiltere
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