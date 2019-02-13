Darwin anavatanı İngiltere'de sansürlendi

Üç ebeveyn, 19. yüzyılın evrim karşıtı figürlerinden papaz Samuel Wilberforce ile dalga geçtiğini ya da onu karikatürize ettiğini iddia ederek müzikalden şikayetçi oldu. Bu velilerden bazıları "hem Hristiyan hem bilim insanı olunamaz" mesajı verildiğini ileri sürdü. Bir diğer üç ebeveyn, müzikalde "uygunsuz" sözler içerdiği yönünde şikayette bulundu ancak performansın iptal edilmesini talep etmedi.
Musicline şirketi ise yaptığı açıklamada, müzikalin dini pratikleri yerine getiren bir Hristiyan olarak tanımlanan Steve Tiford tarafından hazırlandığını belirterek velilerin şikayetinin gerçekçi olmadığını söyledi. Musicline'ın açıklamasında 2017 yılından bu yana sahnelenen Darwin Rocks'ın bugüne kadar hiçbir şikayet almadığına da dikkat çekildi.
Okul, Darwin gösterisi yerine "geleneksel masallara dayalı bir müzikal" olarak tanımlanan "Porridge" performansını sergileyecek.
DİĞER VELİLER KARARA TEPKİLİ
Okul müdürü Simon Kidwell, yönetim kurulunun karara dahil olmadığını iddia ederek, kurulda yer alan bir papazın müzikalin iptal edilmesinde etkili olduğu şeklindeki iddiaları yalanladı. Kidwell hiçbir çocuğun müzikalden dışlanmasını istemedikleri için bu kararı aldıklarını savundu.
Musicline şirketi, okulun metinde değişikler yapma imkanı olduğunu anımsattı.
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