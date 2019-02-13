Bütçenin reddedildiği İspanya'da erken seçim beklentisi

Sosyalist azınlık hükümetinin, meclise sunduğu 2019 bütçesi iki gündür yapılan görüşmelerin ardından reddedildi.
KATALAN PARTİLERDEN DESTEK İÇİN ÖN KOŞUL
Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bütçeye destek vermek için "kendi geleceğine karar verme hakkının müzakere edilmesini sağlayacak bir diyalog masası kurulmasını" ön koşul koydu. Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliği üzerine hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini açıklaması üzerine de ayrılıkçı Katalanlar bütçeye desteklerini çekti.
İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünün (1975) ardından başlayan demokrasi döneminde ikinci kez bir hükümetin meclise sunduğu bütçe reddedildi. İlki yine sosyalist bir lider olan Felipe Gonzalez'in başbakanlığında 1995 yılında olmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bütçenin reddedilmesinden dolayı erken seçim kararı alması bekleniyor.
SONRAKİ SEÇİM 2020’DE YAPILMASI GEREKİYORDU
Son genel seçimin 26 Haziran 2016'da yapıldığı ülkede bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu.
2016 yılındaki seçimlerde hiçbir partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine en fazla oyu alan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak yolsuzluk iddialarından dolayı Haziran 2018'de güvensizlik önergesinin kabulüyle PP hükümeti düşmüş yerine PSOE azınlık hükümeti kurmuştu.
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