Bütçenin reddedildiği İspanya'da erken seçim beklentisi

Sosyalist azınlık hükümetinin, meclise sunduğu 2019 bütçesi iki gündür yapılan görüşmelerin ardından reddedildi.

© AP Photo / Francisco Seco İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti

Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) azınlık hükümetinin bütçe teklifine sadece sistem karşıtı Podemos partisi destek verirken, bütçenin reddedilmesinde ayrılıkçı Katalan siyasi partiler kilit rol oynadı.

KATALAN PARTİLERDEN DESTEK İÇİN ÖN KOŞUL

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bütçeye destek vermek için "kendi geleceğine karar verme hakkının müzakere edilmesini sağlayacak bir diyalog masası kurulmasını" ön koşul koydu. Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliği üzerine hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini açıklaması üzerine de ayrılıkçı Katalanlar bütçeye desteklerini çekti.

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Muhalefetteki 6 siyasi partinin bütçe karşıtı önerilerinin 158 ‘hayır'a karşı 191 ‘evet' oyu ile kabul edilmesiyle hükümetin bütçeyi geçirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünün (1975) ardından başlayan demokrasi döneminde ikinci kez bir hükümetin meclise sunduğu bütçe reddedildi. İlki yine sosyalist bir lider olan Felipe Gonzalez'in başbakanlığında 1995 yılında olmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bütçenin reddedilmesinden dolayı erken seçim kararı alması bekleniyor.

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Siyasi kulislerde seçim tarihi olarak 28 Nisan ya da Avrupa Parlamentosu ile bazı özerk yönetim ve belediye seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs öne çıkıyor.

SONRAKİ SEÇİM 2020’DE YAPILMASI GEREKİYORDU

Son genel seçimin 26 Haziran 2016'da yapıldığı ülkede bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu.

2016 yılındaki seçimlerde hiçbir partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine en fazla oyu alan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak yolsuzluk iddialarından dolayı Haziran 2018'de güvensizlik önergesinin kabulüyle PP hükümeti düşmüş yerine PSOE azınlık hükümeti kurmuştu.