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01:00 14 Şubat 2019
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile eşi Karen, Polonya'nın başkenti Varşova'da havaalanına inmelerinin ardından bu ülkede konuşlu Amerikan askerleriyle buluştu.

    ABD'nin Polonya'da düzenlediği İran karşıtı konferansa Avrupa'nın ağır topları katılmıyor

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Avrupa
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    Varşova'nın evsahipliğinde, Pompeo ile Pence'in organizatörlüğünde, Netanyahu'nun şeref misafirliğindeki İran karşıtı konferansa AB Yüksek Temsilcisi ile Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları katılmıyor. Konferansta Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' da kutusundan çıkacak.

    İran protesto
    © AFP 2018 / STR
    Trump'ın propaganda için kullandığı protesto fotoğrafını çeken İranlı muhabir: Benim için bir utanç, derinden yaralandım
    ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyet karşıtı operasyonlarının merkezi yaptığı Polonya'yı bu kez İran karşıtı zirve için kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a en sert yaptırımları uygulaması sonrası bugün Varşova'da İran odaklı iki günlük konferansa geçildi.

    60 ÜLKELİ

    Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in yanısıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evsahipliği rolünü üstlendiği konferansa 60 ülkeden aralarında dışişleri bakanlarının da bulunduğu yetkililer katılıyor.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    GÜNDEME KILIF

    Pompeo geçen ay 'İran karşıtı zirve toplayacağını' açıkladığında, Temmuz 2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmayı bizzat müzakere etmiş olan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katılmayacağı restini çekmişti.

    Anlaşmaya bağlı kalan AB ülkelerinin bir çoğundan da itirazlar yükselmişti.

    Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, konferansın gündemini 'Ortadoğu'da barış ve güvenlik dolu bir geleceğin teşvik edilmesi ve daha güçlü bir güvenlik mimarisi için konsensüs inşa edilmesi' diye değiştirdi.

    'İSTEYEN GELİR, İSTEMEYEN GELMEZ'

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Ama Mogherini'nin fikrini değiştiremedi. AB'nin ağır topları Almanya ve Fransa da dışişleri bakanları Heiko Maas ve Jean-Yves Le Drian'ı göndermeyip düşük düzeyde katılım gösteriyor. 

    Cuma günü Brüksel'e uçup Mogherini'nin ayağına gidecek olan Pompeo, konferansın açılışı öncesi Avrupa'nın önde gelen bakanlarının namevcut olmasını önemsiz göstermeye çalıştı:

    "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları geldi, bazısının gelmedi. Bu onların tercihi. Biz burada gerçekten ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Burada toplanacak onlarca ülke, daha iyi, daha istikrarlı bir Ortadoğu için ciddi şekilde çalışacak. Perşembe buradan ayrıldığımızda bunu başarmış olacağımızı umuyorum."

    SONUÇ BİLDİRİSİNDE İRAN'A NE DENİLECEK?

    Fransız jandarması, İngiltere'ye açılan kapı niteliğindeki Calais bölgesinin Wissant plajında kaçak göçle mücadele için devriye geziyor.
    © REUTERS / Pascal Rossignol
    ABD-İsrail hesabına çalışan İranlı bir nükleer bilimci, Mossad-MI6-CIA ortak operasyonuyla İngiltere'ye götürüldü
    Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bartosz Cichocki de zirvenin sonuç bildirisinde İran bölümü olacağına işaret etti.

    NETANYAHU'NUN EŞLİKÇİSİ ARAP BAKANLAR

    Zirvenin anlamı ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılımında vücut buldu.

    Sırf İran karşıtlığı olsun diye İsrail Başbakanı ile dışişleri bakanı düzeyinde buluşmakta beis görmeyen Arap ülkeleri şunlar: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Yemen'deki Suudi destekli siyasi heyet, Ürdün, Fas ve her zaman tarafsız arabulucu rolü oynayan Umman.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    İran'dan 'AB ile mali mekanizmada şart kabul etmiyoruz' açıklaması
    TÜRKİYE'DEN BÜYÜKELÇİ

    Mısır ve Tunus dışişleri bakan yardımcılarını gönderirken Türkiye büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın katılımı gündemdeydi.

    MOSKOVA, BEYRUT VE RAMALLAH'TAN RET

    İran'ın çağrılmadığı konferansa davet edilen Rusya, Lübnan ve Filistin Yönetimi ret yanıtı verdi.

    KUSHNER ANA HATLARI ÇİZECEK

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AA / İran Cumhurbaşkanlığı
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    Konferansın bir diğer odak noktası da Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasında önemli rol oynamış damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Trump tarafından 'yüzyılın anlaşması' diye nitelenen İsrail-Filistin barışı planı.

    Kushner, Varşova'daki konferansta 'yüzyılın anlaşmasını' ilk kez resmen tanıtacak, ancak ayrıntılarına girmesi beklenmiyor. 

    HAMANEY: ABD İLE MÜZAKERE AKLA ZARAR

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 'İran karşıtı sirk' diye nitelediği konferansın açılışı öncesi dini lider Ayetullah Ali Hamaney de 7 sayfalık bir açıklama yayımladı.

    Donald Trump
    © REUTERS /
    ‘Trump’ın Ortadoğu planı hazır’

    Hamaney, "ABD yönetiminin tasavvurunda sorunların diplomatik yollardan çözümü diye bir şey olmadığından Washington ile müzakere maddi ve manevi zarardan başka bir şey getirmez" vurgusu yaptı.

    Öncesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Birisi bizimle özel bir konu hakkında müzakere etmek istediği zaman, ülkemize ve uluslararası yasalara saygı göstermesi durumunda, onunla müzakere ederiz. Ancak dayatma ve baskıya kabul edecek değiliz" demişti.

    Etiketler:
    İran karşıtı, Yüzyılın Anlaşması, konferans, Bartosz Cichocki, Jacek Czaputowicz, Jared Kushner, Mike Pompeo, Mike Pence, Cevad Zarif, Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas, Federica Mogherini, Benyamin Netanyahu, Varşova, İran, İsrail, Polonya, ABD
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