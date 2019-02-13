'AB, INF’nin kurtarılabileceğine inanıyor'

Federica Mogherini, AB’nin INF anlaşmasının hala kurtarılabileceğine inandığını ve Rusya ile ABD’yi stratejik istikrar konularında uzlaşmaya çağırdıklarını söyledi.

© REUTERS / Simon Dawson Stoltenberg: INF konusunda Rusya'yla işbirliğini sürdüreceğiz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) hala kurtarılabileceğine inandığını ve Rusya ile ABD'ye stratejik istikrar konusunda yapıcı diyaloğu sürdürmeleri çağrısı yaptığını belirtti.

AB'de Romanya hükümetini temsil eden diplomatın Avrupa Parlamentosunda okuduğu Mogherini'ye ait açıklamada, "ABD ile Rusya'nın INF Anlaşması'nın korunması için yapıcı diyaloğu sürdürmeleri gerekiyor. Biz, AB olarak bu anlaşmanın hala kurtarılabileceğine inanıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, AB'nin anlaşmanın eskidiğini düşünmediğini ve Rusya ile ABD'yi stratejik istikrar konularında uzlaşmaya çağırdığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Washington'un 2 Şubat'ta Rusya ile INF Antlaşması'ndan çıkma prosedürünü başlatacağını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını belirtmişti. Putin ayrıca, Moskova'nın silahlanma yarışına girmeyeceğini, Rusya'nın silahsızlanmayla ilgili bütün önerilerinin ‘masada kalmaya devam edeceğini ve kapıların açık olduğunu' söylemişti.