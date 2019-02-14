Sınırdışı etmeye karşı Tinder'dan Sevgililer Günü mesajı atacaklar

Sınırdışı etme fikrine karşı çıkan aktivistler bugün, Sevgililer Günü'nü ve dünyanın en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ı göçmenlerin insan haklarını hatırlatmak için kullanacak.

Aktivistler, robot bir yazılım (bot) aracılığıyla göçmenlerin haklarına dair bilgileri havalimanlarındaki yolcuların cep telefonlarına gönderecek.

Guardian'ın haberine göre destekçiler Tinder'daki hesaplarını bir günlüğüne bu yazılıma devredecek ve yazılım da olası bir sınırdışı durumunu nasıl tespit edeceklerini ve bunu nasıl durduracaklarını yolculara anlatacak.

EŞLEŞİNCE SENARYO BAŞLIYOR

© AP Photo / Tsering Topgyal Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

Bir kez kurulduğunda yazılım, kullanıcının lokasyonunu en yakın havalimanına ayarlıyor. Buradaki biriyle eşleştiğinde de interaktif bir senaryo işletiliyor. Karşı tarafa giden mesajda, "Şu an havalimanı ATM'sindeyim ve partnerim bana İngiliz Havayolları'nın insanları zorla sınırdışı ettiğini anlattı. Jimmy Mubenga diye biri vardı, İngiliz Havayolları'nın bir uçuşunda onu zorla sınırdışı etmeye çalışırlarken yaşamını yitirdi. Eğer biri benim uçuşumda sınırdışı edilseydi durdurmaya çalışırdım, ya sen?"

Karşı taraf eğer ‘oyuna gelirse', sınırdışı uygulamalarının insan haklarını nasıl ihlal ettiğine ve alelade bir insanın bile bunları nasıl durdurabileceğine dair ayrıntılı bilgi içeren bir link gönderiliyor.

İNGİLİZ GRUP ÖNCÜLÜK ETTİ

Bu plan, İngiltere'de faaliyet gösteren Lesbians and Gays Support the Migrants (Lezbiyen ve Gayler Göçmenleri Destekliyor) adlı kampanya grubu tarafından ortaya atıldı. Grup, kendi alışılagelmiş ağlarının dışına da mesajlarını yaymak istedikleri için bunu yaptıklarını söylüyor.

Grubun Sözcüsü Sam Björn, "Tinder insanları bir araya getiren bir uygulama. İşte biz de bu nedenle sınırdışı kararının toplulukları nasıl ayırdığını göstermek için bu uygulamayı kullanmak istiyoruz. İngiliz Havayolları ve diğer şirketler, insanları, artık çok az bağlantılara sahip oldukları, hatta işkenceyle ve ölümle karşılaşabilecekleri ülkelere sınırdışı eden operasyonlar yürütüyor " dedi.

İSVEÇLİ ÖĞRENCİ ENGELLEMİŞTİ

Grup plan için, İsveçli öğrenci Elin Ersson'dan esinlendi. Ersson, geçen Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan bir THY uçağındaki Afgan asıllı İsmail Khawari'nin sınırdışı edilmesini engellemek için yerine oturmayı reddetmiş, böylece uçağın havalanmasını önlemişti.