Kayıt
16:14 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    'Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek' konferansı

    Yemen Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya jest: Kendi mikrofonunu uzattı

    © AFP 2018 / Janek Skarzynski
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    202

    Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun desteklediği Yemen Hükümeti Dışişleri Bakanı Halid El-Yemani, ABD öncülüğünde Polonya'da düzenlenen zirvede yanında oturduğu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya mikrofonun bozulması üzerine kendi mikrofonunu uzattı.

    Polonya'nın başkenti Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Destekleme" başlıklı konferansta bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Yemen Dışişleri Bakanı Halid El-Yemani ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yaşananların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Greenblatt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbi ferahlatan bir an. Netanyahu'nun mikrofonu çalışmıyordu, bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı (Yemani) kendi mikrofonunu ödünç verdi" dedi.

    'İŞBİRLİĞİNİN İLK ADIMI'

    Netanyahu'nun da Yemani ile şakalaştığını aktaran Greenblatt, "Netanyahu da şakayla, ‘bu İsrail ile Yemen arasında yapılacak olan işbirliğinin ilk adımı' dedi" ifadelerini kullandı.

    Greenblatt, Arap ülkelerinin temsilcilerinin Netanyahu ile aynı masa çevresinde bir araya geldiğini belirterek, "Yemen, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dışişleri bakanlarının Netanyahu ile (aynı masa etrafında) yakın bir mesafede oturmaları ve bölgesel sorunlar hakkında açıkça konuşma yapmaları muhteşem" dedi.

    ​ABD Başkanı Trump'ın zirveye öncülük etmesine dikkati çeken Greenblatt, "Başkan Donald Trump'un liderliğinde bu sorunları çözmek için fırsatımız var. Birlikte bu farklı sorunları çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Greenblatt ayrıca Arap ülkeleri yetkilileri ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün akşam birlikte yemek yediklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

    ​Öte yandan İsrail Başbakanlığı'ndan basınla paylaşılan fotoğraflarda, Netanyahu ile Arap ülkelerinin bakanları aynı masada yan yana oldukları görüldü.

    Fotoğrafta, Netanyahu ile ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Yemen Dışişleri Bakanı Yemani'nin yanında, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke temsilcilerinin de aynı masada oturdukları görüldü.

    'İRAN SALDIRGANLIĞI ARAP ÜLKELERİNİ YAKINLAŞTIRIYOR'

    'Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek' başlıklı İran karşıtı konferans
    © REUTERS / Kacper Pempel
    Netanyahu'nun tercümanlarının 'dili sürçtü': Arap ülkeleri, İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan 'İran'la savaş'ı tartışacak
    Greenblatt daha önce de yaptığı açıklamada, 'İran'ın bölgedeki saldırganlığının' Arap dünyası ile İsrail'i birbirine yakınlaştırdığını söylemişti.

    Dışişleri bakanları düzeyinde, ABD ve Polonya'nın öncülüğünde Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceği Destekleme" başlıklı bir konferans düzenleniyor. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yanı sıra 60 ülkeden temsilci katılıyor.

    AB ülkelerinden birçoğundan üst düzey katılımın olmadığı konferansa, Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları temsil ediyor. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansta diğer Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten de temsilciler yer alıyor.

    Konferansta, Ortadoğu'daki "terörizm, aşırıcılık, füze geliştirme ve yaygınlaştırma, deniz ticareti ve güvenliği, vekalet güçlerinden kaynaklı tehditlerin" dahil olduğu bir dizi konunun ele alınacağı açıklandı.

    Etiketler:
    Mikrofon, konferans, Twitter, Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Destekleme Konferansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Halid El-Yemani, Jason D. Greenblatt, Jason Greenblatt, Mike Pence, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Varşova, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Katar, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    Türkiye-Rusya-İran zirvesi, Suriye'de çözümün kaderini belirleyecek
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet