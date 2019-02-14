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    IŞİD'e katılmak için Çin'den kaçan Uygur kadınlar, Kayseri, Ağustos 2017

    IŞİD gelini Begum: Pişman değilim, ama bebeğim için eve dönmem lazım

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    Avrupa
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    2015'in başında IŞİD'e katılmış 3 İngiliz kızın birinden nihayet ses seda çıktı: IŞİD'e katılmaktan pişman değilim, bütün hayallerim gerçekleşti. Çöp kutusunda kesik kafa da gördüm, ama hiç ürkmedim. En yakın arkadaşım bombalanarak öldürüldü. İki çocuğum öldü. Karnımdaki bebeği sağlıklı doğurmak için İngiltere'ye dönmem lazım.

    Aynı isimli akademide okuyan başarılı öğrenciler oldukları için 'Bethnal Green kızları' diye anılan ve İngiltere'den kaçıp Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen üçlüden Shamima Begum'a The Times gazetesinin Suriye'de bir kampta ulaştı.

    Artık 19 yaşında olan Shamima Begum, IŞİD'e katılmaktan pişmanlık duymadığını, ama eve dönmek istediğini, 9 aylık hamile olduğunu ve evinde doğurmayı arzuladığını söyledi.

    Kadiza Sultana (sol), Shamima Begum (orta) ve Amira Abase ülkeden ayrıldıkları Gatwick Havalimanı'nda.
    © AP Photo / Metropolitan Police
    Kadiza Sultana (sol), Shamima Begum (orta) ve Amira Abase ülkeden ayrıldıkları Gatwick Havalimanı'nda.

    Daha önce doğurduğu iki çocuğun öldüğünü anlatan Begum, Suriye'ye birlikte girdiği iki arkadaşından birinin bombardımanda öldüğünü, üçüncünün akıbetini bilmediğini belirtti.

    IŞİD'e katılmak isteyen 3 genç kızın 17 Şubat günü yerel saatle 12.40'da THY'ye ait TK 1966 sefer sayılı yolcu uçağıyla İstanbul'a gittikleri tespit edildi.
    © Fotoğraf : Londra Polisi
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    The Times muhabiri Anthony Loyd'un sorularını yanıtlayan genç kadın, ilkin Suriye'de birkaç hafta diğer yeni gelen gelinlerle birlikte çeşitli evlerde kaldıktan sonra casus olmadıklarının teyit edilmesinin ardından evlendiğini ve hep Rakka'da kaldığını aktardı.

    20-25 yaş arası İngilizce konuşan savaşçı koca istediğini söylemesinden 10 gün sonra İslam'a geçmiş bir Hollandalı ile evlendirildiğini, o zamandan beri IŞİD'li kocasıyla birlikte olduğunu, IŞİD'in Suriye'nin doğusunda elinde kalan son toprak parçası olan Baghuz'dan 2 hafta önce birlikte kaçtıklarını, çıkışta kocasının bir Suriyeli savaşçı grubuna teslim olduğunu anlatan Begum, kendisinin ise Suriye'nin kuzeyindeki bir sıpınmacı kampında 39 bin kişiyle birlikte kaldığını belirtti.

    İngiltere Başbakanı David Cameron
    © REUTERS / Russell Chayne
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    Rakka'da yaşamanın nasıl bir deneyim olduğunu, kendisini oraya götüren esinlerin gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Evet, aslında gerçekleşti. Normal bir yaşamdı, propaganda videolarında gösterdikleri gibi bir yaşamdı. Normal bir yaşamdı, ama şurada burada bir bomba ve benzeri şeyler oluyordu."

    "Hiç idam gördün mü" sorusuna "Hayır, asla. Ama bir keresinde çöp kutusunun içinde kesilmiş bir kafa gördüm" yanıtını veren Begum, "Çöp kutularında mı" diye tekrarlayan gazeteciye, "Evet, çöp kutularında" dedi. 

    "İlk gördüğünüzde ne hissettiniz, bunlar esirlerin kafası mıydı" sorusuna şu karşılığı verdi:

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    © AFP 2018 /
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    "Evet, savaş alanında esir alınmış bir savaşçınındı, yani bir İslam düşmanıydı… Beni hiç ürkütmedi. Sadece onun fırsatı olsaydı Müslüman bir kadına kimbilir neler yapardı diye düşündüm."

    "4 yıl önce Bethnal Green'den kaçan aynı küçük salak 15 yaşındaki öğrenci değilim ben. Buraya gelmekten pişmanlık duymuyorum."

    Arkadaşı Kadiza Sultan'ın nasıl öldüğü sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Evi bombalandı, çünkü yeraltında gizli dolaplar döndüğü, bir casusun sözkonusu olduğu anlaşıldı, bir şeyler döndüğü düşüncesiyle evi bombalandı ve Kadiza ile birlikte başka insanlar da öldü." 

    Ferdus Barchud
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    "Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. İlk önce inkar ettim, çünkü öldürülürsek birlikte öldürülürüz diye düşünmüştüm hep."

    İki çocuğu öldükten sonra karnındaki bebeği düşünmek zorunda olduğunu, bu bebekle ilgili aşırı korumacı hale geldiğini anlatan genç kadın, "Bebeğin bu kampta hastalanacağından korkuyorum, o yüzden Britanya'ya dönmek istiyorum. Çünkü bakılacağını biliyorum, en azından sağlık sistemi olarak" dedi. 

    Ancak artık reşit olan Begum'un gerçekten geri dönmeye kalkması halinde, Britanya, ülkeye giriş yasağı koyabilir ya da girişine izin verip terör örgütü üyeliğinden hapse atabilir ve elbette bebeğin radikalleşmemesi için velayetini alabilir.

    Etiketler:
    Bethnal Green kızları, The Times, Kadiza Sultana, Anthony Loyd, Shamima Begum, Rakka, Türkiye, Suriye, İngiltere
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