IŞİD gelini Begum: Pişman değilim, ama bebeğim için eve dönmem lazım

Aynı isimli akademide okuyan başarılı öğrenciler oldukları için 'Bethnal Green kızları' diye anılan ve İngiltere'den kaçıp Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen üçlüden Shamima Begum'a The Times gazetesinin Suriye'de bir kampta ulaştı.
Artık 19 yaşında olan Shamima Begum, IŞİD'e katılmaktan pişmanlık duymadığını, ama eve dönmek istediğini, 9 aylık hamile olduğunu ve evinde doğurmayı arzuladığını söyledi.
Daha önce doğurduğu iki çocuğun öldüğünü anlatan Begum, Suriye'ye birlikte girdiği iki arkadaşından birinin bombardımanda öldüğünü, üçüncünün akıbetini bilmediğini belirtti.
20-25 yaş arası İngilizce konuşan savaşçı koca istediğini söylemesinden 10 gün sonra İslam'a geçmiş bir Hollandalı ile evlendirildiğini, o zamandan beri IŞİD'li kocasıyla birlikte olduğunu, IŞİD'in Suriye'nin doğusunda elinde kalan son toprak parçası olan Baghuz'dan 2 hafta önce birlikte kaçtıklarını, çıkışta kocasının bir Suriyeli savaşçı grubuna teslim olduğunu anlatan Begum, kendisinin ise Suriye'nin kuzeyindeki bir sıpınmacı kampında 39 bin kişiyle birlikte kaldığını belirtti.
"Evet, aslında gerçekleşti. Normal bir yaşamdı, propaganda videolarında gösterdikleri gibi bir yaşamdı. Normal bir yaşamdı, ama şurada burada bir bomba ve benzeri şeyler oluyordu."
"Hiç idam gördün mü" sorusuna "Hayır, asla. Ama bir keresinde çöp kutusunun içinde kesilmiş bir kafa gördüm" yanıtını veren Begum, "Çöp kutularında mı" diye tekrarlayan gazeteciye, "Evet, çöp kutularında" dedi.
"İlk gördüğünüzde ne hissettiniz, bunlar esirlerin kafası mıydı" sorusuna şu karşılığı verdi:
"4 yıl önce Bethnal Green'den kaçan aynı küçük salak 15 yaşındaki öğrenci değilim ben. Buraya gelmekten pişmanlık duymuyorum."
Arkadaşı Kadiza Sultan'ın nasıl öldüğü sorusu üzerine şunları söyledi:
"Evi bombalandı, çünkü yeraltında gizli dolaplar döndüğü, bir casusun sözkonusu olduğu anlaşıldı, bir şeyler döndüğü düşüncesiyle evi bombalandı ve Kadiza ile birlikte başka insanlar da öldü."
İki çocuğu öldükten sonra karnındaki bebeği düşünmek zorunda olduğunu, bu bebekle ilgili aşırı korumacı hale geldiğini anlatan genç kadın, "Bebeğin bu kampta hastalanacağından korkuyorum, o yüzden Britanya'ya dönmek istiyorum. Çünkü bakılacağını biliyorum, en azından sağlık sistemi olarak" dedi.
Ancak artık reşit olan Begum'un gerçekten geri dönmeye kalkması halinde, Britanya, ülkeye giriş yasağı koyabilir ya da girişine izin verip terör örgütü üyeliğinden hapse atabilir ve elbette bebeğin radikalleşmemesi için velayetini alabilir.
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