BBC, yapımcısının Duma'yla ilgili sözlerini değerlendirdi

İngiliz televizyonu BBC'nin sözcüsü, Suriye'deki yapımcıları Riam Dalati'nin Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırı görüntülerinin mizansen olduğu yönündeki sözlerinin onun kişisel görüşü olduğunu belirtti.

© REUTERS / Beyaz Miğferler BBC Suriye yapımcısı: Duma’daki kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

Sputnik'e konuşan BBC Sözcüsü, "Yapımcı, saldırının ardından ortaya çıkan bazı görüntülerle ilgili kendi görüşünü dile getirdi, ama saldırının olmadığını söylemedi" dedi.

BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse altı ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Batı, Şam'ı Duma ve Doğu Guta'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamış ve buna karşılık olarak hava harekatı düzenlemekle tehdit etmişti. Beyaz Miğferler örgütü, 'kimyasal' saldırıya delil olarak bir hastanede çekildiği iddia edilen ve doktorların, kimyasal saldırıdan mustarip çocuklar dahil bazı kişilere yardım etme çalıştığını gösteren görüntüler sunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın, teröristleri korumak ve olası dış müdahaleyi haklı göstermek amacıyla ortaya atıldığını açıklamıştı.