NATO’nun eski Moskova temsilcisi, Rusya’yı Ukraynayı ‘sırtından bıçaklamakla’ suçladı

NATO’nun eski Rusya temsilcisi Harry Tabah, Moskova’yı Ukraynayı ‘sırtından bıçaklamakla’ suçladı ve Kırım’ın referandum sonucu Rusya’ya bağlanmasının Budapeşte Mutabakatı’na aykırı olduğunu iddia etti.

© AP Photo / Darko Bandic Ukrayna’da 'Rusya’nın derinliklerini vurabilecek yetenekte silah üretilmesi' çağrısı yapıldı

NATO’nun eski Rusya temsilcisi Harry Tabah, Ukrayna haber sitesi Apostrof’a verdiği röportajda, Moskova’yı Ukraynayı ‘sırtından bıçaklamakla’ suçladı. Tabah ayrıca, Kırım’ın referandum sonucu Rusya’ya bağlanmasının Budapeşte Mutabakatı’na aykırı olduğunu iddia etti.

Tabah, “Ukrayna geçmişte Rusya ile anlaşmıştı ve kendisine asla ihanet etmeyecek kardeş ülke olarak görüyor ve güveniyordu. Bu, Ukrayna, sınırlarının ABD, Avrupa ve bizzat Rusya’nın güvencesi altında olması karşılığında nükleer silahlarını Rusya’ya teslim ederken de böyleydi. İşte kardeş halkınız ve kardeş ülkeniz sizi sırtınızdan bıçakladı” ifadelerini kullandı.

Tabah ayrıca, NATO tüzüğünde, sınırları içerisinde çatışmaların devam ettiği ülkelerin Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olamayacağı maddesinin açık ve net olduğunu, ancak Ukrayna’nın bir ‘istisna’ olarak yakında NATO üyesi olabileceğini öne sürdü.

BUDAPEŞTE MUTABAKATI

Budapeşte Mutabakatı 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna, ABD ve İngiltere liderleri tarafından imzalandı. Belge, AGİT Nihayi Yasası'na uyumu garanti altına almak ve Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan ülke olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyordu. Belge Rusya parlamentosu tarafından onaylanmadı.

NATO'nun önceki genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen daha önce, Ukrayna'nın askeri ittifaka üye olabilmesi için bir dizi kriteri yerine getirmesi gerekeceğini ve bunun da çok uzun zaman alacağını söylemişti. Birçok uzman da Ukrayna'nın gelecek 20 yıl içinde NATO'ya üye olmayacağını düşünüyor.