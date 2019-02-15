NATO’nun eski Moskova temsilcisi, Rusya’yı Ukraynayı ‘sırtından bıçaklamakla’ suçladı

Tabah, “Ukrayna geçmişte Rusya ile anlaşmıştı ve kendisine asla ihanet etmeyecek kardeş ülke olarak görüyor ve güveniyordu. Bu, Ukrayna, sınırlarının ABD, Avrupa ve bizzat Rusya’nın güvencesi altında olması karşılığında nükleer silahlarını Rusya’ya teslim ederken de böyleydi. İşte kardeş halkınız ve kardeş ülkeniz sizi sırtınızdan bıçakladı” ifadelerini kullandı.
Tabah ayrıca, NATO tüzüğünde, sınırları içerisinde çatışmaların devam ettiği ülkelerin Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olamayacağı maddesinin açık ve net olduğunu, ancak Ukrayna’nın bir ‘istisna’ olarak yakında NATO üyesi olabileceğini öne sürdü.
BUDAPEŞTE MUTABAKATI
NATO'nun önceki genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen daha önce, Ukrayna'nın askeri ittifaka üye olabilmesi için bir dizi kriteri yerine getirmesi gerekeceğini ve bunun da çok uzun zaman alacağını söylemişti. Birçok uzman da Ukrayna'nın gelecek 20 yıl içinde NATO'ya üye olmayacağını düşünüyor.
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