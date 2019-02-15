Marketten sandviç çalan Slovenyalı milletvekili istifa etti

İktidardaki Marjan Sarec'in Listesi partisinin bir üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce Çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.
Slovenia MP quits after stealing sandwich https://t.co/WYHMZ6ASKw— BBC News (World) (@BBCWorld) February 14, 2019
Slovenyalı milletvekili bunun üzerine marketin güvenliğini test etmek için sandviçi ödemeden çıktığını belirtti.
‘SONRA ÖDEMEK İÇİN GERİ DÖNDÜM'
Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü.
Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.
Partisinin meclis grup başkanı olan Brane Golubovic, Krajcic'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, milletvekilinin partisinin 'yüksek etik standartları' dahilinde sorumluluk alarak istifa ettiğini söyledi.
Krajcic, geçtiğimiz Eylül ayında parlamentoya seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)