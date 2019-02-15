İspanya 28 Nisan'da erken seçime gidiyor

© REUTERS / Sergio Perez Bütçenin reddedildiği İspanya'da erken seçim beklentisi

İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin meclise sunduğu 2019 yılı bütçesinin reddedilmesi sonrası Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçime gideceği yönündeki beklentiler yerini buldu. Sanchez 28 Nisan'da erken genel seçim yapılacağını açıkladı. Böylelikle İspanya 4 yıldan kısa bir süre içinde 3. kez genel seçim için sandık başına gidecek.

Kabine toplantısı sonrası televizyondan halka seslenen Sanchez, "Hiçbir şey yapmayıp bütçesiz devam etmekle İspanyollarla söz hakkı verme arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. İkincisini seçiyorum" dedi.

ÚLTIMA HORA | Así ha anunciado Pedro Sánchez las elecciones el 28 de abril https://t.co/EZTGdCz4TA pic.twitter.com/kmmGMqBhko — EL PAÍS (@el_pais) 15 Şubat 2019

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