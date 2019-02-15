Fransa'nın Roma Büyükelçisi görevine dönüyor

Loiseau, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, kabul edilemez sözler ve açıklamalar yapmakla itham ettiği İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin pişman olduklarını gösterdiğini ifade etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dostluğun önemli olduğu söylediğini aktaran Loiseau, geçen hafta ülkeye çağrılan Fransa'nın Roma Büyükelçisi'nin bugün görevinin başına döneceğini söyledi.

Loiseau, "İtalya'nın Fransa'ya ihtiyacı var, dolayısıyla beraber çalışalım" dedi.

Fransa, İtalyan hükümetinin 'birkaç aydır tekrarlanan suçlamaları, temelsiz saldırıları ve çirkin açıklamaları nedeniyle' 7 Şubat'ta Roma Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalya Başbakanı Conte: Avrupa projesi itici gücünü kaybetmiş görünüyor

Di Maio'nun geçen hafta Paris'e gelerek bazı sarı yeleklilerle görüşmesi Fransız bakanların tepkisine neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor" demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" yanıtını vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın" ifadelerini kullanmıştı. Di Maio ayrıca Fransa'yı sömürgeci bir politika izleyerek Afrika'yı fakirleştirmekle suçlayıp sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziranda yaptığı bir konuşmada, Di Maio ve lideri olduğu Yıldız Hareketi (M5S) partisini hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz. Avrupa'nın her yerinde biraz varlar, tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile" ifadesini kullanmıştı.