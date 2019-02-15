İngiliz kadın askerin müstehcen fotoğrafları tartışma yarattı: O iyi bir asker ve önemli olan da bu

İngiltere ordusunda görev yapan bir kadının, orduda görev almadan önce çekilmiş müstehcen fotoğraflarının ortaya çıkması tartışma yarattı. Ancak, İngiliz askeri yetkililere göre "O iyi bir asker ve önemli olan da bu."

© Fotoğraf : VK/Tatyana Kuvşinnikova Rus öğretmen, mayolu fotoğrafları yüzünden neredeyse işinden oluyordu

26 yaşındaki İngiliz asker Briony Murray'e ait çok sayıda fotoğraf ve videonun cinsel içerikli internet sitelerinde yayınlandığı ortaya çıktı.

Murray, söz konusu görüntüleri orduya katılmadan önce çektirmiş olsa da, yapılan soruşturmanın ardından içeriklerin internet ortamında hala ulaşılabilir durumda olduğu anlaşıldı.

Ancak, İngiliz basınına göre Murray hakkında 'iyi bir asker olduğu' gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmayacak.

'ÖNÜNDE UZUN BİR KARİYER VAR'

İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulunan bir askeri kaynak ise, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ordu her türden insanı bünyesine katar. Ancak, Briony'nin geçmişine dair haberler herkesi şaşkına çevirdi. Uzun zamandır bizimle birlikte olmasa da, kendisi sürprizlerle dolu olduğunu kanıtladı. Bazıları, görevine devam etmesinin utanç verici olduğunu söyleyebilir ancak silahlı kuvvetler içerisinde önünde uzun bir kariyer var"

Briony Murray in the pose. pic.twitter.com/832Z5yJxzo — Andrew walker (@kustomnemophoto) June 16, 2014

'HERKES BİR HİKAYEYLE GELİR'

​Bazı fotoğraflarda okul üniforması, bazı fotoğraflarda ise açık bir gecelik ve iç çamaşırlarıyla çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan Murray'in, internet sitelerinde 'Briony M.' ismiyle bilindiği ve profilinde 'çıplak modelliğe 2013 yılında başladığı' bilgisinin yer aldığı görüldü.

The Sun tarafından ulaşılan bir üst düzey askeri yetkili ise, "Herkes bir hikayeyle gelir. O, iyi bir asker ve önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.