Fransa'nın Vatikan elçisine cinsel saldırı soruşturması

CNN International'a konuşan bir kaynak Paris savcılığının 74 yaşındaki Ventura'ya karşı açılan soruşturmayı 24 Ocak'ta başlattığını bildirdi.
Ventura, 17 Ocak'ta Paris belediye binasında belediye başkanı Anne Hidalgo tarafından düzenlenen etkinlikte bir adamı taciz etmekle suçlanıyor.
© AA / Samuel Corum
30'lu yaşlarında olan adamın belediyenin uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştığı belirtildi.
Ventura, Vatikan'daki diplomatik görevini 2009'dan beri yürütüyor.
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