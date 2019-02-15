İsviçre hükümetinden yeni seçim sistemini 'hackleme' çağrısı

Dünya Halleri'nden Semih Sönmez'in haberine göre İsviçre hükümeti, yeni internet tabanlı elektronik oylama sisteminde yapılacak test sırasında açık bulabilenlere 50 bin İsviçre Frangı'na (262 bin Lira) varan ödüller verecek. Toplamda 150 bin Frank ödül dağıtılacak. Halka Açık izinsiz Giriş Testi (PIT) adı verilen deneme 24 Şubat'tan 24 Mart'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde göstermelik bir seçim yapılacak ve hackerlar bu seçime müdahale etmeye çalışacak.

İsviçre hükümeti Ekim 2019'da elektronik oylama kapasitesini artırmayı planlıyor. Ülkedeki 26 kantonun üçte ikisinde elektronik oylamaya geçilecek. İsviçre geçtiğimi 14 yıl içinde toplam 300'den fazla elektronik oylama sistemi denemesi gerçekleştirdi ancak mevcut kurallar elektronik oy miktarını referandumlarda yüzde 10, anayasa değişikliklerinde ise yüzde 30 ile sınırlıyor. Bu miktarı genişletme çabası muhalefetin tepkisiyle karşılandı. Bazı muhalif politikacılar mevcut elektronik oylama sistemlerinin güvensiz, pahalı ve dışarıdan müdahaleye açık olduğunu düşünüyor.

Test sırasında fark edilmeden oylara müdahale edebilen kişiler 30 bin ila 50 bin Frank ödül kazanabilecek. Denetçiler müdahaleyi fark ederse bu ödül 20 bin Frank'a düşüyor. Öte yandan, hackerlar en iyi uygulamaların görüldüğü alanları işaret ederek de 100 Frank'lık ödüller kazanabilir.

© Sputnik / Kripto para şirketinden 100 bin dolar ödüllü 'hack' yarışması

İsviçre kanununa göre her İsviçre vatandaşının ülke sınırları içinde olsun ya da olmasın, oy kullanma hakkı var. Yurt dışındaki vatandaşlar daha önce de elektronik oylama talebinde bulunmuşlar ve mevcut posta yönteminin genellikle geciktiği için güvenilir olmadığını savunmuşlardı. İsviçre'de seçimler oldukça sık gerçekleşiyor çünkü ülkenin ‘doğrudan demokrasi‘ sistemi, yasa değişikliklerinde vatandaşların fikrinin alınmasını gerektiriyor. Bu yüzden geçtiğimiz iki yıl içinde toplam da 10'dan fazla oylama yapıldı.

İsviçre internet üzerinden oylamayı deneyen tek ülke değil. Ancak müdahale endişesi sebebiyle diğer ülkeler bu yöntemi kullanmayı tercih etmiyor. Fransa'da yurt dışındaki vatandaşların elektronik oy kullanmasına imkan sağlayan sistem 2017'de kaldırıldı. Birleşik Krallık da bu alandaki planlarını güvenlik endişesi sebebiyle 2007'de durdurdu. ABD'de elektronik oylama şu anda sadece 25 eyaletin yurt dışı personelleri tarafından kullanılabiliyor. Bu personeller oylarını e-posta ile bildiriyor.