Stoltenberg: NATO, Avrupa’ya yeni nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyor

Müttefik ülkelerin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) iptal edilmesi durumunda 'naif' davranmayacağını belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yine de örgütün Avrupa'ya yeni nükleer silah yerleştirmeyi planlamadığını teyit etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Stoltenberg, "Bugün, nükleer silah kontrol rejiminin tamamı tehdit altında" diyerek, Rusya'nın yeni SSC8 füzesini geliştirmekle INF'yi ihlal ettiğine işaret etti.

© REUTERS / Simon Dawson Stoltenberg: INF konusunda Rusya'yla işbirliğini sürdüreceğiz

Bu füzelerin, Münih dahil Avrupa şehirlerine ulaşabileceğini söyleyen NATO Genel Sekreteri, "Eğer taraflardan biri anlaşmaya uymuyorsa bu anlaşma sıradan kağıt haline geliyor. Bu yüzden ABD, 6 ay sonra anlaşmadan çıkma niyetini duyurdu ve Rusya, anlaşmaya yeniden uymaya başlamak için bu fırsat penceresine sahip" ifadelerini kullandı.

NATO'nun, anlaşmanın iptal edilmesi durumunda göstereceği tepki üzerinde çalıştığını dile getiren Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ayrıca INF'nin olmadığı ve Avrupa'da çok sayıda Rus füzenin olduğu dünyaya hazırlanıyoruz. Acele etmeyeceğim ve şu anda yapmakta olduğumuz analizi bekleyeceğim. Ama NATO, Avrupa'da yeni nükleer silah yerleştirme niyetinde değil".

Stoltenberg, "Ama saf olmayı da göze alamayız" diye ekledi.