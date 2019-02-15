Stoltenberg: NATO, Avrupa’ya yeni nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyor

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Stoltenberg, "Bugün, nükleer silah kontrol rejiminin tamamı tehdit altında" diyerek, Rusya'nın yeni SSC8 füzesini geliştirmekle INF'yi ihlal ettiğine işaret etti.
NATO'nun, anlaşmanın iptal edilmesi durumunda göstereceği tepki üzerinde çalıştığını dile getiren Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ayrıca INF'nin olmadığı ve Avrupa'da çok sayıda Rus füzenin olduğu dünyaya hazırlanıyoruz. Acele etmeyeceğim ve şu anda yapmakta olduğumuz analizi bekleyeceğim. Ama NATO, Avrupa'da yeni nükleer silah yerleştirme niyetinde değil".
Stoltenberg, "Ama saf olmayı da göze alamayız" diye ekledi.
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