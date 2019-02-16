Fransa 'anne' ve 'baba' terimlerini 'Ebeveyn 1', 'Ebeveyn 2' olarak değiştirecek

Fransa'da meclis genel kurulu, eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olması kapsamında okullardaki formlarda yazan anne ve baba terimlerini Ebeveyn1 ve Ebeveyn 2 olarak değiştirme kararı aldı.

Fransa'da geçen günlerde meclis genel kurulunda kabul edilen yasa tasarısıyla okullarda dağıtılan formlarda anne ve baba teriminin yerine ebeveyn 1 ebeveyn 2 terimlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Yeni yasa değişikliği ile beraber cinsiyetsiz terimler, geleneksel ve cinsiyet belirten terimler yerine kullanılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) milletvekili olan Valérie Petit yapılan yasa değişikliğinin aile çeşitliliğini köklendirmeyi ve sosyal eşitliği sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Muhafazakar milletvekilleri kabul edilen yasa tasarısını kınadı, Fransa'da aile olarak tabir edilen çiftlerin yüzde 95'inin heteroseksüel olduğunu ifade etti ve yeni yasanın geleneksel aile kavramına zarar vereceğini savundu.

Eşcinsel evliliği desteklediği bilinen AFDH gibi Fransız dernekler de yasayı eleştirdi, yasanın öngördüğü terimlerin mükemmel olmadığını ve 1 ve 2 kavramlarının bir ebeveynin diğerinden daha üstün olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.