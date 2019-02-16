MI6 Başkanı Younger: Rusya, Batı ittifakını yıkmaya çalışıyor

Münih Güvenlik Konferansı'nda basın toplantısı düzenleyen Younger, "Rus hükümeti, Batılı ülkeler arasındaki bağları ve ittifakları yıkmayı planlıyor. Bunu yapmaya hakları olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kurumlarımızı ve ittifaklarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik gizli ve aleni eylemlerden oluşan bu koordineli politika yardımıyla ulaşmaya çalıştıkları şeyleri elde edemeyecekleri mesajını Rus tarafına çok açık bir şekilde verdiklerini kaydeden Younger, Moskova'nın izlediği politikanın bedelinin ağır olacağını savundu.

İngiliz araştırmacı blogger grubu Bellingcat'e Rus askeri istihbaratının geçen yıl mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan Skripal vakasında dahli olduğuna ilişkin yayınları için teşekkür eden Younger, İngiliz istihbaratının değerlendirmelerine göre Rus istihbaratının Sergey Skripal ve kızı Yuliya için tehdit oluşturmaya devam ettiğini iddia etti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.